Как падение рубля влияет на цены и продажи: мрачный прогноз

Продажи туров на майские просели на 40% по некоторым направлениям, товарам грозит подорожание

От резкого падения рубля начало штормить потребительский рынок в России . Всего за несколько дней весомо просел спрос на зарубежные поездки (на некоторых направлениях продажи туров упали на 40%). Продавцы бытовой техники предупредили о повышении цен. Стоимость одежды также корректируется не в пользу потребителя.

Казалось бы, санкции, способствующие импортозамещению, должны были привести к снижению зависимости от импорта. На деле национальная экономика самостоятельнее не стала. Как итог — валютные качели приведут к серьезному увеличению розничных цен как на товары зарубежного производства, так и отечественного.

Ирина Тюрина. Девальвация национальной валюты заставила россиян вспомнить о кризисных временах осени 2014 года, когда случилось масштабное обрушение рубля, обернувшееся резким взлетом потребительской инфляции. В частности, планировать свой отдых в преддверии майских праздников стало сложнее. Стоимость туристических путевок за рубеж зависит от курса доллара и евро. По данным на 10 апреля продажи туров — как майских, так и летних — резко просели: снижение от 10 до 40% в зависимости от направления отдыха и прочих условий. Если стремительное падение рубля не остановится, туристический рынок затормозится, считает пресс-секретарь Российского союза туриндустрии

Это, в свою очередь, даст фору отечественным здравницам, отметила глава комитета московской Торгово-промышленной палаты (ТПП) по вопросам развития инвестиционной среды для бизнеса Анна Вовк. «Спрос на российские курорты должен вырасти. Однако роста турпотока на 40%, как это было в Крыму в 2015 году, вряд ли стоит ожидать— просто не позволит инфраструктура», — подчеркнула она.

Пострадают от скачков валюты и самостоятельные путешественники. 10 апреля Международная ассоциация воздушного транспорта скорректировала курс валют, который используется авиакомпаниями для расчета тарифов в глобальных дистрибутивных системах, что приведет к повышению стоимость авиабилетов.

Розничные продавцы бытовой техники и электроники также объявили о грядущем увеличении стоимости своей продукции в связи с ростом закупочных цен на 5-10%. При этом вероятность того, что россияне массово кинутся скупать весь магазинный ассортимент, как это было во время кризиса 2014 года, невелика. По словам валютного стратега ГК TeleTrade Александра Егорова, цена на бытовую технику, вырастет, «но это произойдет более скромными темпами, нежели в 2014 году, в силу высокого уровня предложения».

Российский потребительский рынок всё ещё уязвим и во многом зависит от импорта, отмечает Анна Вовк. «За время импортозамещения удалось формально снизить долю импортных товаров на прилавках с 45% до 33%, — продолжает член ТПП. — Реальная зависимость остаётся выше: многие отечественные товары по сути являются импортными — только в отечественной упаковке».

Инвестиционный аналитик компании Global FX Владимир Рожанковский подчеркнул: «Импортозамещение отмечается только в нескольких отраслях — мебельной промышленности, авиапроме, автопроме — где рост отечественного производство составляет от 15% до 35% по сравнению с 3013 годом. Но это не относится к сферах электроники и бытовой техники, где по-прежнему безраздельно царствует продукция из Китая ».

Анна Вовк предположила, что в первую очередь изменение цен затронет электронику, бытовую технику и одежду, которые в наибольшей степени зависимы от импорта. Мало того, согласно исследованиям РАНХиГС зависимость от импорта этих отраслей за 3 последних года только возросла. «Если в 2015 году порядка 30% предприятий были готовы отказаться от импортных сырья и технологий, то сейчас таких только 7%», — подытожила она.

Рынок одежды и обуви также попадет под валютный удар. Большая часть данных товаров — импорт из Азии или Европы, поэтому колебание курсов неизбежно повлияет на внутрироссийкие цены, резюмируют эксперты.

Зарубежные поставщики не готовы снижать свою маржу и переписывать ценники в меньшую сторону только ради того, чтобы облегчить жизнь отечественным производителям и ритейлерам, говорит Анна Вовк. «Такая ситуация приведёт к тому, что, как и в 2014 году, вслед за импортными товарами подорожают отечественные, — подчеркивает она. — Повышение цен на нашу продукцию будет, вероятно, в пределах 4 — 5%». И виной тому, в частности, привычная алчность ритейлеров, которые в попытках сохранить свою прибыть не станут медлить с повышением цен.