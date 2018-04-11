В России впервые за 6 лет отмечен серьёзный рост продаж персональных компьютеров

На протяжении четырех лет — с 2012 по 2015 год — отечественный рынок персональных компьютеров только и делал, что падал вниз. В 2016 году продажи слегка увеличились, но не так чтобы это можно было назвать чем-то существенным. И вот наконец впервые за последние 6 лет российский рынок ПК продемонстрировал весьма существенный рост.

По итогам 2017 года россияне приобрели 2,58 млн компьютеров (включая моноблоки), что на 20% больше показателей предыдущего года. В денежном выражении продажи выросли и вовсе на 23%. Интересно, что спрос на моноблоки подскочил почти на треть — на 28%, благодаря чему данный класс занял 13% от всего рынка ПК. Главные продавцы компьютеров в России Aquarius , Depo, HP, iRU и Lenovo, на долю которых пришлись 42% рынка.

Источник: ITResearch

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