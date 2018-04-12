Ещё
IDC: на рынке ПК продолжается стагнация
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Антирекорд сборной РФ, приближение "Судного дня" и другие события дня
Антирекорд сборной РФ, приближение "Судного дня" и другие события дня

IDC: на рынке ПК продолжается стагнация 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
На мировом рынке персональных компьютеров продолжает сохраняться застой. За первые три месяца года объемы поставок не изменились, а титул крупнейшего производителя ПК продолжает удерживать HP, сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад аналитической фирмы IDC.
Тем менее, результаты оказались лучше ожидаемых: ранее эксперты прогнозировали, что рынок сократится на 1,5%. По наблюдениям IDC, компании HP, Lenovo и Dell отгрузили в I-м квартале свыше 60,4 миллиона ноутбуктов, десктопов и рабочих станций. Из пяти топовых производителей только двое поставили больше ПК, чем за тот же период годом ранее.
"Рынок продолжает оставаться на устойчивом пути, показывая умеренный коммерческий темп до 2020 года", — сказал исследователь IDC Джей Чоу. Уровень спроса на ПК в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке продемонстрировал рост, тогда как в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Японию, потребность покупателей в компьютерах упала.
∎Рынок ПК сжался до уровня 10-летней давности читайте также
Поддержать рынок помогли мощные ноутбуки и игровые системы. У Dell, выпускающей игровую продукцию под брендом Alienware, поставки выросли на 6,4%. Эта компания показала самый сильный рост, заняв третье место с долей 17%. У китайской Lenovo объемы отгрузок не изменились (20%). HP подтвердила статус крупнейшего производителя ПК в мире, захватив 23% рынка. За I-й квартал фирма из Пало-Альто поставила 13,7 миллиона компьютеров.
Вести.Ru: последние новости
Рубль: день второй отыгран США расширили санкции, так как Россия "становится все более дерзкой" Сколько платят за отопление в регионах: дорого в Перми, дешево — в Нижнем Новгороде
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд изменил приговор Улюкаеву112
Пентагон придумал новый повод для удара по Сирии194
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии151
Россия определилась с украинской трубой226
Италия вслед за Германией дала ответ по Сирии24
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение