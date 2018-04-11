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Жители Коптева смогут проверить свою грамотность 14 апреля
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Жители Коптева смогут проверить свою грамотность 14 апреля 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
В рамках акции «Тотальный диктант» в Коптеве и поблизости 14 апреля заработают площадки, где жители смогут пройти проверку.
Акция будет проходить в стенах школы №1223 (Михалковская улица, дом 13А), а также школы №1221 (Большая Академическая улица, дом 77А, школа скорочтения и развития интеллекта IQ007, лингвистический корпус).
Добавим, что впервые масштабный диктант был проведен в 2004 году. В прошлом году в проверке приняли участие 866 городов и 71 страна, всего к акции присоединились более 200 тысяч человек. (ео)
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