Жители Коптева смогут проверить свою грамотность 14 апреля

В рамках акции «Тотальный диктант» в Коптеве и поблизости 14 апреля заработают площадки, где жители смогут пройти проверку.

Акция будет проходить в стенах школы №1223 (Михалковская улица, дом 13А), а также школы №1221 (Большая Академическая улица, дом 77А, школа скорочтения и развития интеллекта IQ007, лингвистический корпус).

Добавим, что впервые масштабный диктант был проведен в 2004 году. В прошлом году в проверке приняли участие 866 городов и 71 страна, всего к акции присоединились более 200 тысяч человек. (ео)