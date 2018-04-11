Акция «Тотальный диктант» пройдет на вокзалах Москвы 14 апреля

«Четырнадцатого апреля крупнейшие вокзалы страны примут участие в ежегодной международной образовательной акции «Тотальный диктант». Диктант можно будет написать на Курском, Казанском, Ярославском, Рижском вокзалах в Москве, на Витебском вокзале в Санкт-Петербурге , а также на вокзале Ростов-Главный в Ростове-на-Дону», — говорится в сообщении.

Акция пройдет с 14:00 до 15:30 (по московскому времени) в исторических залах вокзалов — в залах повышенной комфортности, а на Витебском вокзале в холле царской лестницы. Текст диктанта будут зачитывать публичные люди, актеры театра и кино. Ожидается, что на вокзалах напишут диктант около 1 тысячи человек.