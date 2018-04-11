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Акция «Тотальный диктант» пройдет на вокзалах Москвы 14 апреля
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Акция «Тотальный диктант» пройдет на вокзалах Москвы 14 апреля 

РИАМО 41 минуту назад
Фото: РИАМО
На вокзалах ОАО «РЖД» в Москве и других городах России 14 апреля пройдет ежегодная международная образовательная акция «Тотальный диктант», говорится в сообщении пресс-службы компании.
«Четырнадцатого апреля крупнейшие вокзалы страны примут участие в ежегодной международной образовательной акции «Тотальный диктант». Диктант можно будет написать на Курском, Казанском, Ярославском, Рижском вокзалах в Москве, на Витебском вокзале в Санкт-Петербурге, а также на вокзале Ростов-Главный в Ростове-на-Дону», — говорится в сообщении.
Акция пройдет с 14:00 до 15:30 (по московскому времени) в исторических залах вокзалов — в залах повышенной комфортности, а на Витебском вокзале в холле царской лестницы. Текст диктанта будут зачитывать публичные люди, актеры театра и кино. Ожидается, что на вокзалах напишут диктант около 1 тысячи человек.
«Тотальный диктант» — это ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ежегодно специально для акции текст «Тотального диктанта» пишет известный писатель. Автором диктанта в 2018 году стала Гузель Яхина, автор романа «Зулейха открывает глаза», лауреат премий «Большая книга», «Ясная Поляна» и «Книга года». «Утро», «День» и «Вечер» — так называются три текста, которые напишут участники акции 14 апреля.
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