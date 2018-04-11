Ещё
HP обновила ноутбуки-перевёртыши Pavilion x360
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

HP обновила ноутбуки-перевёртыши Pavilion x360 

Ferra.ru 1 час назад
Компания HP представила обновлённые версии доступных ноутбуков-трансформеров Pavilion x360. Новые модели представлены в версиях с дисплеями диагональ 14 и 15,6 дюймов, но при этом немного меньше по сравнению с предшественниками благодаря уменьшенным рамкам вокруг дисплея.
Также ноутбуки стали мощнее с процессорами Intel Core U-серии восьмого поколения. Производитель добавил опциональную поддержку сканера отпечатков пальцев.
14-дюймовый Pavilion x360 поступит а продажу в мае или июне по цене от 500 долларов, а 15,6-дюймовый — от 760 долларов США.
Базовая конфигурация 14-дюймового ноутбука включает дисплей с разрешением 1366 x 768 пикселей, четырехъядерный процессор Core i3-8130U, 8 ГБ оперативной памяти и винчестер на 500 ГБ. За 730 долларов можно получить Full HD IPS-дисплей, процессор Core i5-8250U и твердотельный накопитель на 128 ГБ. 15,6-дюймовый Pavilion x360 в базовой конфигурации включает Full HD-дисплей, процессор Core i5 и винчестер на 1 ТБ.
Оба ноутбука имеют порты USB 3.1 Type-C и USB 3.1 Type-A, HDMI и разъём для наушников, динамики B&O Play, поддержку Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth.
Ferra.ru: последние новости
Канадская компания переходит с добычи золота на майнинг криптовалюты В Одноклассниках заработали рекомендации Хакеры атакуют клиентов Сбербанка и выводят деньги со счетов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин прокомментировал мировую обстановку374
Трамп готовит Россию к войне187
В Кремле прокомментировали заявление Трампа54
Захарова сделала Трампу ответное предложение229
Французский истребитель по ошибке сбросил бомбу на завод66
Видео
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
04:53
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа
Ближний Восток В мире
00:55
Киев угодливо поддакнул Трампу
В мире Украина
00:51
Трамп готовит Россию к войне
США В мире
00:55
В Кремле прокомментировали заявление Трампа
Политика
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
08:35
Москвичка стала жертвой обменника
Происшествия Криминал
00:55
Захарова сделала Трампу ответное предложение
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение