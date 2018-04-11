Как рубль реагирует на геополитическую обстановку

Торги на Московской бирже 11 апреля демонстрируют новые курсовые рекорды. Российская валюта подешевела к американской до 65 рублей, к европейской — до 80 рублей. Основными угрозами для рубля стали возможное введение санкций в отношение российского госдолга, а также эскалация геополитического конфликта в Сирии . Впрочем, пока поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть. Что происходит на торговой площадке в период усиления внешних рисков — в материале RT.

В среду, 11 апреля, в ходе торгов на Московской бирже курс евро превысил 80 рублей — впервые с марта 2016 года. При этом российская валюта заметно дешевеет и по отношению к американской. Так курс доллара США преодолел отметку в 65 рублей. В последний раз такое значение можно было наблюдать в ноябре 2016 года.

Официальный курс Центробанка России на 12 апреля составил 64,06 рубля за доллар и 79,28 рубля за евро.

По словам опрошенных RT экспертов, рубль усилил снижение после информации о возможном введении санкций США на покупку российского госдолга. Закон о запрете на операции с ОФЗ для американских граждан был опубликован на официальном сайте конгресса Соединённых Штатов.

Под ограничения могут попасть государственные облигации, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния, Федеральным казначейством и любыми агентами или аффилированными лицами данных учреждений.

«Доля нерезидентов в рублёвых ОФЗ и еврооблигациях сейчас составляет около 30%. По нашим оценкам, среди них доля американских инвесторов находится на уровне около 10%, а в государственных еврооблигациях — примерно 15—20%. Запрет на вложения американцев в наш госдолг может повысить ставки заимствования примерно на 0,5%, а в моменте — до 1%. Но большой объём валютной ликвидности на руках у государства может помочь нивелировать отрицательные последствия от санкций для экономики», — пояснила RT генеральный директор аналитического агентства AKРA Екатерина Трофимова.

По подсчётам АКРА, если в этом году государство погасит свой внешний долг на сумму около $5 млрд, то только согласно новому бюджетному правилу общий объём покупок валюты Минфином составит около $20 млрд Влияние американских санкций на российскую экономику могло бы быть сильнее в случае введения ограничений на действия Центробанка, однако по мнению Екатерины Трофимовой, такой сценарий маловероятен.

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«Наш опыт 2014 года показал, что инвесторы уходят, но возвращаются. Спрос на наши евробонды на сумму в $500 млн превысил предложение в пять раз и доля американских фондов составила 43%», — пояснил Гурьев.

Как отметил в разговоре с RT главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев , на горизонте двух— трёх кварталов при наличии стимулов от Центробанка и Минфина рынок сможет абсорбировать все предложение госдолга федеральным бюджетом.

Сейчас основным фактором поддержки рубля остаются высокие нефтяные котировки. По словам Сергея Козловского, именно восходящий тренд на рынке энергоресурсов удержал российскую валюту от более затяжного падения до 67 рублей за доллар и 85 рублей за евро.

По данным торгов 11 апреля на Лондонской товарно-сырьевой бирже, стоимость нефти эталонной марки Brent дорожает на 1,14% и торгуется вблизи отметки $71,85 за баррель демонстрирует.

Рост подорожание сырья наблюдается с начала этой недели. Так, в понедельник, 9 апреля, цена барреля Brent была на уровне $67,40, но уже во вторник пробила отметку $71. Как отмечает эксперты Grand Capital, именно рост напряжённости на Ближнем Востоке стал причиной возвращения котировок к уровням ноября 2014 года.

Геополитические ожидания

Резкое удешевление рубля началось в понедельник, 9 апреля. Причиной стали новые ограничительные меры Штатов в отношении 24 российских бизнесменов и официальных лиц, а также 14 компаний.

«Если в предыдущие периоды усиления геополитической напряжённости ситуация касалась каких-то общих опасений и страхов по поводу санкций, то сейчас рынок увидел конкретные действия против конкретных компаний и представителей бизнеса. Поэтому испуг инвесторов был гораздо больше, чем обычно», — отметил RT эксперт аналитического отдела ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко

С начала недели нацвалюта просела на шесть рублей по отношению к доллару и на девять рублей к евро. Как пояснил руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский , курс евро к рублю растёт стремительнее нежели курс доллара на фоне общего укрепления единой европейской валюты. Так, за неделю курс евро к доллару вырос на 1,4% с $1,22 до $1,24 за евро.

«Для населения евро является важной валютой — спрос на неё растет в преддверии летнего сезона отпусков. Наличный курс евро вырастет сильнее доллара. Также евро сейчас скупают импортёры товаров и услуг, например, туроператоры и перевозчики, чтобы иметь необходимый запас валюты для производственной деятельности», — рассказал RT начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Кроме того, аналитики подчёркивают, что ситуация с санкциями накладывается и на сезонные факторы давления на рубль.

«В апреле проходят достаточно крупные платежи по внешним долгам у ряда компаний. Вероятно, что часть игроков рынка подключилась к этой гонке, чтобы привлечь валюту по более-менее привлекательному курсу, чтобы не покупать её потом намного дороже», — отметил Юрий Кравченко.

«Красная черта»

По оценке Юрия Кравченко, в основе рублёвого падения сейчас в наибольшей степени лежат психологические настроения инвесторов и фундаментальной точки зрения на данный момент ничего серьёзного пока ещё не произошло.

«Те же самые зарубежные инвесторы, про которых активно говорят, что они уходят из России, просто вынуждены продавать бумаги и ОФЗ из-за того, что сейчас идёт серьёзная переоценка инвестпортфеля. Но по сути бумаги остаются интересными для них, и после завершения данного снижения они могут стать привлекательнее», — отметил эксперт.

Так, при относительной стабилизации внешнего фона инвесторы бы могли проявить ещё больший интерес к российским активам, причём рубль бы отыграл половину потерь последних дней. В то же время, опасения на рынке только усиливаются по мере появления новостей о росте геополитической напряжённости.

«Эскалация конфликта в Сирии и угроза полномасштабных военных действий западной коалиции снизят аппетит инвесторов к риску. Это может отразится на российском фондовом рынке и, естественно, на рубле», — считает Сергей Козловский.

Напомним, в ночь на 8 апреля появились данные о якобы проведения химических атак в сирийском городе Дума . Об этом сообщили в Госдепе США. В Минобороны России опровергли сообщения о применении сирийскими войсками химоружия в регионе.