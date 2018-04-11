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«Суета, претензии, ругань»: екатеринбуржцы атаковали турагентства из-за скачка курса валют
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«Суета, претензии, ругань»: екатеринбуржцы атаковали турагентства из-за скачка курса валют 

e1.ru 25 минут назад
Фото: e1.ru
В неприятной ситуации оказались екатеринбургские туристы, которые забронировали или частично оплатили заграничные туры. Из-за валютного скачка путёвки подорожали на несколько тысяч рублей, а в некоторых случаях — на несколько десятков тысяч. В выигрышном положении оказались только туристы, полностью оплатившие туры по акциям раннего бронирования.
Как рассказал Е1.RU исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, после роста курса валют к ним поступила масса обращений от турагентств. Вопросы у всех были схожи: что делать с туристами, которые хотят оплатить предоплаченный тур по старому курсу доллара.
— Горожанам я бы советовал в первую очередь посмотреть в свой договор, где прописаны все условия, в том числе и про меняющийся курс. Любой турпродукт, путёвка привязаны к курсу евро или доллара. Единственное, что вчера и сегодня каждый туроператор устанавливал свой курс или брали курс ЦБ плюс 2,5%, — рассказал Михаил Мальцев. — От себя могу сказать, что, несмотря на огромное количество звонков от туристов, туроператоров, турагентств, количество бронирований не увеличилось и не уменьшилось. Информация о том, что люди сметают путёвки, у нас в области не находит подтверждения. Есть звонки, суета, претензии, ругань в туркомпаниях. Но всё идёт своим ходом.
По поводу дальнейших цен на путёвки эксперт не стал делать прогнозы: всё будет зависеть от курса валюты.
По его словам, туры на майские праздники по России подорожали в этом году на 8–10% по сравнению с прошлым годом, а по загранице — «сравнивать сложно — цены каждый час меняются».
— Тем, кто хочет улететь за границу, надо бежать за путёвками, горящих туров в массовом проявлении можно не ждать, — сказал Мальцев. — По сути остались лишь остатки. Именно на майские праздники почти всё раскупили.
Популярностью в этом сезоне пользуются Турция, Тунис, Кипр, ОАЭ, Таиланд, Вьетнам (и островной, и материковый), Сочи и Крым. Повышенный интерес к Чехии. Кроме того, с конца апреля откроются рейсы из Екатеринбурга в Молдавию, а из Кишинёва можно выстраивать путешествие в другие страны.
В турагентствах рассказали, что пока не могут сделать однозначный вывод о масштабах проблемы, поскольку прошло только два дня.
— Большое количество возражений от туристов из-за того, что на фоне роста курса вырос и остаток, который нужно доплатить, — рассказала директор турагентства «Слетать.ру» Екатерина Аникина. — Особенно это отразилось на дорогих турах, где придётся доплатить по 50–100 тысяч рублей. Это разница ощутимая. Мы советуем туристам поспешить с оплатой, пока курс не стал ещё выше.
Менеджер Friends.travel Дмитрий Денгольц рассказал, что пока особой реакции от туристов по поводу роста стоимости путёвок в компании не увидели.
— Только некоторые туристы, которые уже забронировали свои туры, спрашивают, можно ли будет отказаться от поездки, — отмечает он. — В этом случае особой выгоды не будет, потому что всё равно придётся отдать туроператору часть стоимости тура, примерно 50–100 долларов.
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