В Саратове продолжается акция по профилактике мошенничества

Участковые уполномоченные полиции на постоянной основе проводят профилактические рейды и акции, в ходе которых гражданам раздаются информационные памятки о мерах профилактики мошенничества. Кроме этого сотрудники полиции стараются задействовать все информационные каналы, распространяя аудио— и видеоролики.