В Саратове продолжается акция по профилактике мошенничества 

Участковые уполномоченные полиции на постоянной основе проводят профилактические рейды и акции, в ходе которых гражданам раздаются информационные памятки о мерах профилактики мошенничества. Кроме этого сотрудники полиции стараются задействовать все информационные каналы, распространяя аудио— и видеоролики.
Масштабную акцию полицейских поддержал областной филиал «Почты России». Именно с представителями почты стражи порядка сделали поквартирный обход, рассказывая жильцам о том, как не стать жертвой мошенничества. Лекцию подкрепляли визуальным материалом — памяткой, в которую всегда можно подсмотреть, словно в шпаргалку, чтобы уберечь себя и своих близких от беды.