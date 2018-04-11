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В Саратове продолжается акция по профилактике мошенничества
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В Саратове продолжается акция по профилактике мошенничества 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 59 минут назад
Участковые уполномоченные полиции на постоянной основе проводят профилактические рейды и акции, в ходе которых гражданам раздаются информационные памятки о мерах профилактики мошенничества. Кроме этого сотрудники полиции стараются задействовать все информационные каналы, распространяя аудио— и видеоролики.
Масштабную акцию полицейских поддержал областной филиал «Почты России». Именно с представителями почты стражи порядка сделали поквартирный обход, рассказывая жильцам о том, как не стать жертвой мошенничества. Лекцию подкрепляли визуальным материалом — памяткой, в которую всегда можно подсмотреть, словно в шпаргалку, чтобы уберечь себя и своих близких от беды.
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