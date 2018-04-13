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Граждане и компании смогут продлять договоры аренды леса, заключённые без торгов
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Граждане и компании смогут продлять договоры аренды леса, заключённые без торгов 

Парламентская газета 26 минут назад
Фото: Парламентская газета
Заключившие торгов договор аренды лесного участка граждане и компании смогут продлить действие документа, если пользовались им надлежащим образом. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму Заксобрание Удмуртии, сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что действующая редакция Лесного кодекса разрешает гражданам и компаниям заключать договоры аренды лесных участков без проведения торгов, если они надлежащим образом исполняли условия договора, заключенного ранее на конкурсной основе.
«Между тем установленные нормы частей 1, 2 статьи 74 Лесного кодекса лишают граждан и юридических лиц права на заключение договора аренды лесного участка на новый срок по тем договорам аренды, которые изначально были заключены без проведения торгов», — сказано в пояснительной записке.
В связи с этим авторы инициативы предлагают установить в статье 74 Лесного кодекса норму, которая позволит арендаторам, заключившим договоры без проведения торгов, новых договоров при надлежащем исполнении обязательств.
«Законопроект позволит создать условия поддержки арендаторов лесных участков, добросовестно исполняющих обязанности по договору аренды, что, в свою очередь, будет способствовать развитию арендных отношений», — сказано в пояснительной записке.
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