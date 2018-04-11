Ещё
Акция «Тотальный диктант» пройдет на четырех вокзалах Москвы 14 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Акция «Тотальный диктант» пройдет на четырех вокзалах Москвы 14 апреля 

Агентство «Москва» 1 час назад
Акция «Тотальный диктант» пройдет на четырех вокзалах Москвы 14 апреля 2018 г., сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
«14 апреля 2018 г. крупнейшие вокзалы страны примут участие в ежегодной международной образовательной акции «Тотальный диктант». Так, диктант можно будет написать на Курском, Казанском, Ярославском, Рижском вокзалах в Москве», — говорится в сообщении.
Уточняется, что также его можно будет написать на Витебском вокзале в Санкт-Петербурге, на вокзале Ростов-Главный в Ростове-на-Дону.
«Акция пройдет с 14:00 до 15:30 (по московскому времени) в исторических залах вокзалов — в залах повышенной комфортности, а на Витебском вокзале в холле царской лестницы. Текст диктанта будут зачитывать публичные люди, актеры театра и кино», — пояснили в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что согласно прогнозам, на вокзалах напишут диктант около 1 тыс. человек.
Агентство «Москва»: последние новости
Туроператоры ожидают временного снижения спроса на путевки из-за ослабления рубля МНПЗ запустил программу обучения специалистов для работы на комплексе «Евро+» Власти Москвы объявили торги на городские павильоны «Продукты» и «Цветы»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп выступил с призывом к России807
США подняли в воздух самолет «судного дня»261
Рынок отреагировал на заявление Трампа151
Захарова сделала Трампу ответное предложение104
Турчинов назвал историческую ошибку Украины71
Видео
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
08:35
Москвичка стала жертвой обменника
Происшествия Криминал
02:05
Медведев придумал способ ответить на санкции США
Политика
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
00:34
Рынок отреагировал на заявление Трампа
Экономика
00:59
Джигурда повторил судьбу «лучших мужиков страны»
Шоу-бизнес
10:21
Концертный зал «Зарядье» украсит узор из шестиугольников
Новости Москвы
05:26
Медведев рассказал о пенсии своей бабушки
Личный счет
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение