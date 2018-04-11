Миллионерша из США завещала Гагарину и Титову крупное состояние 

Жительница Сан‐Диего (США) Гликерия Роджерс после своей смерти завещала Юрию Гагарину и Герману Титову ежегодные выплаты по три тысячи долларов. Акт односторонней воли усопшей вступил в силу спустя два года благодаря юристу из СССР Ирвину Гостину (Исидор Гостинский). Об этом сообщила «Комсомольская правда».
Состояние Гликерии Роджерс после смерти женщины 12 марта 1965 года насчитывало 3,2 миллиона доллара.
Два советских космонавта, Юрий Гагарин и Герман Титов, добились сегодня получения трех тысяч долларов каждый в наследство от женщины родом из России, умершей здесь два года назад
— газета Independent Press telegram от 21 мая 1967 года.
Многие издания отказались писать об этом или сообщали о новости на последних страницах газет без заголовков. Юрий Гагарин и Герман Титов передали деньги в «фонд детских учреждений войсковой части 26 266», где располагался Центр подготовки космонавтов — Звездный городок.
Адвокат Роман Степанов подтвердил, что «выплаты детсадам продолжались как минимум до Жительница итальянского города Сачиле завещала коту Джерри 30 тысяч евро. После смерти женщины домашний питомец стал обладателем целого состояния.