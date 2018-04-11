Самый тонкий смартфон с аккумулятором 10 000 мА·ч стал еще дешевле

Месяц назад компания HOMTOM представила смартфон HT70, который оснащен аккумулятором емкостью 10 000 мА·ч и при этом является самым тонким устройством с батареей такого рода. Желающих приобрести смартфон оказалось настолько много, что производитель решил сделать приятную скидку всем покупателям.

Только 3 дня (до 13 апреля) HOMTOM HT70 будет доступен по специальной цене 158,75 доллара вместо обычной цены 188,99 доллара. Смартфон имеет дисплей с соотношением сторон 18:9, разрешением 1440 х 720 пикселей, MediaTek MT6750T, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти. Плюсом стала двойная камера (16 Мп + 5 Мп), USB-C и сканер отпечатков пальцев на задней панели.

Если добавить к этому возможность быстрой зарядки током 3 А при напряжении 9 В, получим настоящий флагман, который за такие деньги просто не найти. Поэтому принять участие в распродаже стоит. Подробности о распродаже доступны на официальном сайте производителя, а также в его группе на Facebook и во ВКонтакте.