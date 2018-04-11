Новый смартфон с аккумулятором 10 000 мА·ч удивляет толщиной и низкой ценой

В марте в Сети появилась информация о появлении нового смартфона с аккумулятором 10 000 мА·ч, главным отличием которого стал тонкий корпус, за что его окрестили самым тонким смартфоном с батареей такой емкости. Оказалось, что это новый продукт китайской компании HOMTOM — HT70, который приятно удивил своей стоимостью.

Но производитель решил пойти дальше и устроил распродажу на HT70 — только 3 дня (до 13 апреля) смартфон доступен по специальной цене 158,75 доллара вместо обычной цены 188,99 доллара. При такой низкой цене устройство имеет флагманские характеристики: дисплей с соотношением сторон 18:9, разрешением 1440 х 720 пикселей, процессор MediaTek MT6750T, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

Камерные возможности смартфона обеспечиваются двумя модулями (16 Мп + 5 Мп). Из важных дополнений — порт USB-C, сканер отпечатков пальцев сзади и возможность быстрой зарядки током 3 А при напряжении 9 В.

Узнать подробности о распродаже можно на официальном сайте производителя, а также в его группе на Facebook и во ВКонтакте.