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Новый смартфон с аккумулятором 10 000 мА·ч удивляет толщиной и низкой ценой
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Новый смартфон с аккумулятором 10 000 мА·ч удивляет толщиной и низкой ценой 

Hi-News.ru 32 минуты назад
Фото: Hi-News.ru
В марте в Сети появилась информация о появлении нового смартфона с аккумулятором 10 000 мА·ч, главным отличием которого стал тонкий корпус, за что его окрестили самым тонким смартфоном с батареей такой емкости. Оказалось, что это новый продукт китайской компании HOMTOM — HT70, который приятно удивил своей стоимостью.
Но производитель решил пойти дальше и устроил распродажу на HT70 — только 3 дня (до 13 апреля) смартфон доступен по специальной цене 158,75 доллара вместо обычной цены 188,99 доллара. При такой низкой цене устройство имеет флагманские характеристики: дисплей с соотношением сторон 18:9, разрешением 1440 х 720 пикселей, процессор MediaTek MT6750T, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.
Камерные возможности смартфона обеспечиваются двумя модулями (16 Мп + 5 Мп). Из важных дополнений — порт USB-C, сканер отпечатков пальцев сзади и возможность быстрой зарядки током 3 А при напряжении 9 В.
Узнать подробности о распродаже можно на официальном сайте производителя, а также в его группе на Facebook и во ВКонтакте.
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