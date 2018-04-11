Рекордный скачок доллара: костромичам пора снова скупать телевизоры?

Чуть ли не самая обсуждаемая тема последних дней — скачок курсов доллара и евро. Доллар впервые с декабря 2016 подскочил выше 64 рублей, а курс евро по отношению к рублю впервые с марта 2016 превысил 80 рублей.

Костромичи гадают — как новый курс скажется на их жизни, и строят предположения, какие товары лучше скупать сегодня. Корреспондент портала K1NEWS.RU выяснил, чего следует опасаться.

Многие костромичи помнят скачок доллара трехгодичной давности. Тогда люди шли в магазины электроники и бытовой техники, покупали телевизоры. Посчитали, что более подходящего момента для этого не будет. Готовились к худшему.

Я помню, тогда тоже был скачок доллара. В «Элдьорадо» были огромные очереди, как никогда! Люди скупали телевизоры. Даже батарейками для пультов запасались впрок, — вспоминает костромичка Татьяна.

Эксперты не советуют костромичам повторять ситуацию: не нужно паниковать.

Да, повышение курса доллара скажется на покупательской способности населения. Цены на все импортные товары вырастут, в том числе, и на продукты питания. Но не нужно паниковать. Импортные товары и раньше были дороги. Не нужно стремиться скупать валюту, — комментирует директор института управления, экономики и финансов КГУ Маргарита БЕРКОВИЧ.

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Скачок курса доллара точно скажется на отпусках костромичей — стоимость путевок на заграничные курорты заметно возрастет. Но туристов, которые уже оплатили путевки, подорожание не коснется. Никаких изменений не почувствуют и костромичи, которые планируют отдыхать в России , например, в Сочи или Крыму

Тунис, Путевки за границу подорожали примерно на 20 процентов. Самые популярные направления — Турция Тайланд , Арабские Эмираты. Кипр всегда был дорогой. Из-за курса доллара также подскочила цена на раннее бронирование. Мы отслеживаем ситуацию, предупреждаем туристов, чтобы для них не было неприятных сюрпризов. Стараемся ловить удачные моменты, — рассказали в турфирме «Мир солнца»

Туркомпании точно понесут убытки — спрос на заграничные путевки в России уже упал на 30 процентов. Достанется и строительному бизнесу.

В данный момент стараемся не паниковать, конечно. Просчитываем всё. Но из опыта знаем, что спрос на наши услуги точно упадёт. Компания у нас достаточно молодая и мы ещё не так крепко стоим на ногах. Мы рискнули и начали работать в самый пик прошлого кризиса. Было очень трудно. С трудом, но смогли преодолеть. Было всякое. Спрос на строительство хоть и падает, но люди строятся всё равно. Сейчас сезон как раз начинается у нас. Некоторые договоры уже заключены. Что-то менять не имеем права. Поэтому, если поставщик увеличит цены на свою продукцию — придётся работать хоть и не в убыток, но с меньшей прибылью. А у нас и доставка, и комплектующие. Пока сложно сказать, что будет дальше. Надеемся, что устоим и в этот раз, — говорит Александр ШПОТИН, генеральный директор строительной компании.

Если рассматривать долгосрочную перспективу, то изменения коснуться закупочных цен. Любое колебание курса вызывает волнение. Возможно, это временно. Так что пока мы выжидаем. Цены держим на прежнем уровне, да и поставщики оргтехники и программного обеспечения отгружают по старым ценам, — рассказал Сергей ИГНАТЬЕВ , заместитель директора компании «1С-Гелиос».

Есть опасение, что подорожают продукты питания, которые везут из-за границы, например, овощи и фрукты. Но скоро и в нашей стране начнется плодоовощной сезон, так что большого повышения цен мы не заметим. Постепенно будут дорожать лекарства. Но те, которые закуплены до скачка валюты, будут продавать по старым ценам. А вот новая партия будет уже дороже. Это правило будет действовать на все группы товаров.

Я в свое время закупился нужным материалом, так что на складе все необходимое есть. Сегодня доллар растет, завтра падает, так что посмотрим, что будет завтра. А пока цены те же, — рассказал генеральный директор ООО «Эклат» Евгений СОРОКИН . Фирма производит мебельные фасады.