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В Оренбурге приставы продадут на торгах 13 лотов недвижимости должников
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В Оренбурге приставы продадут на торгах 13 лотов недвижимости должников 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
23 апреля в Оренбурге состоятся торги по продаже арестованного имущества, сообщает УФССП по Оренбургской области.
На реализацию выставлены 13 объектов недвижимости. Их можно будет приобрести по цене ниже рыночной. Аукционы пройдет в специализированной организации ООО «Капитал» в 11.00 по адресу: г. Оренбург, ул. Карагандинская 49/1/Курганская1/1, 3 этаж (кабинет №13). Подать заявку на участия в торгах можно до 16 апреля.
Получить дополнительную информацию о торгах можно здесь или по телефону 8 (3532) 779895 — отдел реализации Территориального Управления Росимущества в Оренбургской области (с 9 до 16 часов в рабочие дни).
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