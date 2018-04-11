В Оренбурге приставы продадут на торгах 13 лотов недвижимости должников

23 апреля в Оренбурге состоятся торги по продаже арестованного имущества, сообщает УФССП по Оренбургской области

На реализацию выставлены 13 объектов недвижимости. Их можно будет приобрести по цене ниже рыночной. Аукционы пройдет в специализированной организации ООО «Капитал» в 11.00 по адресу: г. Оренбург, ул. Карагандинская 49/1/Курганская1/1, 3 этаж (кабинет №13). Подать заявку на участия в торгах можно до 16 апреля.