Рынок между твитами Трампа

Среда, 11 апреля, 14:00 по Москве Дональд Трамп публикует свой исторический твит: « Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии . Готовься, Россия, они прилетят». Доллар, который начал день с 63, взлетает до 65. Европейские рынки идут вниз.

В 14.30 Трамп публикует следующий твит. В этот раз он пишет, что нет повода для холодной войны, и задает вопрос: «Прекратим гонку вооружений?» После второго высказывания президента рынок развернулся.

Алексей Антонов трейдер «Алор-брокер» «Мы заработали, потому что мы в районе 58 рублей покупали доллары, и после трех дней роста, которые мы с вами видели сегодня, позиции закрыли по доллару. Будем ждать в районе 60. Все это изначально было похоже на спекуляцию — этот трехдневный рост в районе 10% при растущей нефти и при падающем долларе, все это выглядит как спекуляция».

Первый твит Трампа не только в моменте уронил рубль, но и подстегнул нефть. Brent, которая до этого вела себя довольно спокойно в районе 71 доллара, подскочила до 72. Позже оборонные силы Саудовской Аравии сообщили, что по ним нанес ракетный удар Йемен . ПВО сбили две баллистические ракеты. Еще утром были сообщения, что саудиты сбили йеменский беспилотник. И не очень было понятно, что же они все-таки сбили: дрон, ракеты или и то, и другое. Главное для российского рынка, что на сообщениях о ракетном ударе по королевству нефть взлетела уже до 73 долларов. О жизни между твитами Трампа и событиями на Ближнем Востоке говорит президент компании «Московские партнеры» Евгений Коган

Евгений Коган управляющий директор компании «Московские партнеры» «Когда всем совсем стало страшно в тот момент, когда Трамп твитнул: „Ужас, ужас. Я сейчас покажу всем кузькину мать“, а примерно это так звучало, было понятно, что, в общем-то, эта кузькина мать уже в ценах утренних. Соответственно, что он сказал? Он ничего нового не сказал. Он сказал всем: „Ай-я-яй“. Замечательно, значит, можно было в этот момент спокойно купить индекс РТС, который после этого сделал плюс 4% наверх».

Когда доллар пробил 65, московские обменники атаковали граждане, решившие, что настал лучший час для покупки валюты. Тогда же в банк приехал главный редактор Business FM Илья Копелевич, решивший, что наступил лучший час для продажи долларов. Но немного опоздал и в итоге лишился части прибыли.

Илья Копелевич главный редактор Business FM «Я приехал в банк в шесть часов вечера. Закрываю депозит. Меня уговаривают не закрывать, не конвертировать: потеряете проценты, а почему вы думаете, что доллар обязательно упадет? Разговаривали, разговаривали, в тот момент было 64. Переходим к конвертации — вдруг 62, 61,94. Вот так вот буквально за 15 минут я потерял несколько десятков тысяч рублей. Точнее, недополучил».