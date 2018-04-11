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Франция пока не приняла решения о характере возможной акции против Сирии
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Франция пока не приняла решения о характере возможной акции против Сирии 

ТАСС 2 часа назад
ПАРИЖ, 11 апреля. /ТАСС/. Франция пока не приняла решение о характере потенциальной антисирийской акции.
Об этом сообщил в среду официальный представитель французского правительства, государственный секретарь Бенжамен Гриво по итогам заседания кабинета, проходившего под председательством президента Эмманюэля Макрона.
На вопросы журналистов, был ли определен на заседании «профиль французской акции против Сирии», он дал отрицательный ответ. «Нет», — сказал Гриво.
"Мы продолжаем консультации с союзниками", — заявил он.
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