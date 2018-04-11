Биржи АТР закрылись разнонаправленно на неопределенности вокруг спора США и КНР в торговле

Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды разнонаправленной динамикой, так как инвесторы оценивают перспективы торгового конфликта между США Китаем , свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,56%, до 3208,08 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,53%, до 1850,97 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,55%, до 30897,71 пункта, корейский KOSPI — снизился на 0,27%, до 2444,22 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,48%, до 5828,7 пунктов, японский Nikkei 225 — на 0,49%, до 21687,1 пункта.

С одной стороны инвесторы по-прежнему следят за новостями относительно торгового конфликта Китая и США. Выступая на азиатском экономическом форуме во вторник председатель КНР Си Цзиньпин пообещал снизить пошлины на ввоз автомобилей в страну и предпринять шаги для открытия китайских рынков для иностранных предприятий.

Однако по мнению аналитиков, на рынках еще какое-то время может сохраняться волатильность. Главный инвестиционный стратег Bank of Singapore Джеймс Чо (James Cheo) сообщил в комментарии агентству MarketWatch, что рынки будут менять динамику как минимум до конца мая — до принятия окончательного решения о введении пошлин США на китайские товары.

Выступая во вторник на открытии ежегодного Азиатского экономического форума на китайском острове Хайнань, Си Цзиньпин пообещал снизить пошлины на ввоз автомобилей в страну и предпринять шаги для открытия китайских рынков для иностранных предприятий. Инвесторы восприняли такой шаг как попытку Китая урегулировать торговый спор с США. Ранее в апреле США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины для 1,3 тысячи китайских товаров — как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию.

С другой стороны, позитивным фактором стали заявления главы Народного банка Китая И Ган. В среду он объявил о ряде конкретных мер, которые власти страны примут до конца года в рамках расширения доступа иностранного капитала в финансовый сектор экономики. В частности речь шла об отмене ограничения верхнего предела доли иностранного капитала в учреждении коммерческих банков, а также о разрешении иностранным банкам одновременно учреждать филиалы и дочерние банки в Китае.