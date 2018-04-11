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Туроператы не фиксируют снижения спроса на фоне ослабления рубля
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Туроператы не фиксируют снижения спроса на фоне ослабления рубля 

Rambler News Service 18 минут назад
Туроператы не фиксируют снижения спроса на туристические путевки на фоне ослабления рубля, рассказали RNS в Tez Tour и Anex Tour.
«Рост курса и опасения дальнейших скачков подстегнули к максимальной оплате туров. Если говорить о майских праздниках, то такие туры, как правило, оплачиваются сразу, пик бронирований пришелся на конец февраля — март. Окончательный тренд будет понятен приблизительно через неделю. Но в целом, мы в данный момент времени не наблюдаем провала спроса и снижение продаж. Стоит отметить, что стоимость пакетов в валюте не меняется, она может даже снижаться поскольку отельеры, чтобы подстегнуть спрос со стороны российского рынка предоставляют дополнительные скидки от 5 до 15% на отдельные даты в начале сезона. Если говорить о стоимости туров в рублях, то корректировка происходит ровно настолько, насколько меняется курс», — рассказала представитель Tez Tour Лариса Аханова.
Представитель Anex Tour также не наблюдает резкого падения спроса.
«Резкого падения спроса не наблюдаем. Корректировать планы на сезон мы не планируем. Стоимость, как и прежде, будет варьироваться в зависимости от изменений курса валют», — сказала она.
По словам Ахановой из Tez Tour падение рубля отразится, в первую очередь на европейских направлениях, «поскольку рост евро чувствительнее всего». В долгосрочной перспективе речь может идти и о дорогих экзотических направлениях, таких как Маврикий, Сейшелы, Мальдивские острова, Мексика.
Tez Tour не планирует вносить изменения в сформированный летние программы.
«В данный момент мы не собираемся вносить изменения в уже сформированные летние программы по нашим основным летним направлениям. Если говорить о перераспределении спроса, по опыту 2016 года, туристы могут отказаться вообще от идеи отдохнуть этим летом, поскольку в приоритете могут быть другие траты. Речь идет прежде всего о бюджетном сегменте и туристах last minute, которые предпочитали дотянуть до последнего в надежде на низкие цены», — сказала Аханова.
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