В МГУ стартует масштабная донорская акция

12, 13 и 16-20 апреля в МГУ имени М. В. Ломоносова пройдут Дни донора — одна из крупнейших донорских акций Москвы . Традиционно Дни донора в Московском государственном университете имеют огромный успех, акции проходят дважды в год, и в каждой принимает участие более 1000 студентов, аспирантов и сотрудников МГУ.

На этот раз организаторы запланировали установление нового рекорда: в связи с постоянным наплывом желающих акция пройдет рекордные 7 дней, а сдать кровь можно будет сразу в двух местах: в студенческой поликлинике МГУ и в Медицинском научно-образовательном центре. Акции проводятся Профсоюзной организацией МГУ и Станцией переливания крови Департамента здравоохранения г. Москвы.