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В МГУ стартует масштабная донорская акция
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В МГУ стартует масштабная донорская акция 

На Западе Москвы 44 минуты назад
Фото: На Западе Москвы
12, 13 и 16-20 апреля в МГУ имени М. В. Ломоносова пройдут Дни донора — одна из крупнейших донорских акций Москвы. Традиционно Дни донора в Московском государственном университете имеют огромный успех, акции проходят дважды в год, и в каждой принимает участие более 1000 студентов, аспирантов и сотрудников МГУ.
На этот раз организаторы запланировали установление нового рекорда: в связи с постоянным наплывом желающих акция пройдет рекордные 7 дней, а сдать кровь можно будет сразу в двух местах: в студенческой поликлинике МГУ и в Медицинском научно-образовательном центре. Акции проводятся Профсоюзной организацией МГУ и Станцией переливания крови Департамента здравоохранения г. Москвы.
Дни донора в МГУ проводятся в первую очередь для студентов, аспирантов и сотрудников МГУ, но сдать кровь может и любой желающий москвич, достаточно прийти в один из пунктов сдачи с паспортом. Сдача крови проходит с 9:30 до 13:30 на безвозмездной основе. Все доноры получают компенсацию на питание и небольшую материальную помощь от ректора Московского университета академика Виктора Садовничего.
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