«Лучше подстраховаться и не ждать». Россиянам посоветовали выкупать туры из-за обвала рубля

Ассоциация туроператоров России предупредила соотечественников о существенном подорожании туров на зарубежные курорты из‐за резкого падения курса рубля. Путешественникам рекомендовали поскорее выкупить забронированные, но не до конца оплаченные туры, чтобы избежать лишних трат. «360» узнал, как будут развиваться события на внутреннем и выездном туристических рынках.

Рост цен С воскресенья, 8 апреля, курсы евро и доллара выросли более чем на 10%, превысив отметки в 80 и 64 рубля соответственно. Настолько же подорожали турпутевки на зарубежные курорты, поскольку их стоимость пересчитывается в рубли на день оплаты. Если за путевку была внесена предоплата, то она не будет пересчитываться в сторону увеличения. По новому курсу придется оплатить лишь остаток тура.

В беседе с «360» исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе рекомендовала россиянам, которые частично оплатили путевки на майские праздники или летний отпуск, быстрее внести остаток суммы. Это, по ее словам, поможет не потерять еще больше на разнице курсов.

Повышение цены доллара и евро отразится на всех без исключения туристических направлениях. Говоря о том, как все-таки отдохнуть за рубежом этим летом, не потратив при этом лишнего, Ломидзе посоветовала «по одежке протягивать ножки».

Выбирать маршруты и туры, которые соответствуют текущему материальному положению, и постараться оплачивать все и сразу в этой неопределенной ситуации. Когда непонятно, что будет с курсом, лучше подстраховаться и не ждать, укрепится ли рубль или будет и дальше падать

— Майя Ломидзе.

Цены на перелеты за рубеж рассчитываются, исходя из курса Международной ассоциации воздушного транспорта IATA, и также привязаны к курсам евро и доллара. Ассоциация обновляет его по вторникам, исходя из стоимости валют по состоянию на понедельник, а действовать он начинает со среды. Таким образом, до 18 апреля цены на авиабилеты останутся неизменными. Но в дальнейшем эксперты прогнозируют рост стоимости авиаперелетов.

Очереди в турагентствах и стагнация

Последние два дня, сказала Ломидзе, в турагентствах наблюдались очереди из россиян, спешивших доплатить оставшиеся части путевок. В свою очередь путешественники, успевшие к 9 апреля лишь забронировать туры, пока не спешат с оплатой, ожидая улучшения курса. А вот те, кто планировал бронировать отдых позднее, заняли выжидательную позицию — новых бронирований нет.

«Это характерная черта наших потребителей. К сожалению, за столько лет у нас уже накопился определенный опыт. Когда происходит девальвация, даже незначительная, то наступает пауза — люди не бронируют путевки. Они смотрят и ждут, как будут развиваться события», — добавила она.

Варианты развития событий

Ситуация с выездным, внутренним и въездным туризмом зависит от того, как дальше будут развиваться события: удержится ли курс на нынешнем уровне или рубль продолжит падать. Ломидзе не исключила, что последуют какие-то действия Центробанка , которые помогут удержать курс или даже немного его снизить.

«Пока мы не понимаем, что будет происходить дальше. Если курс останется таким, какой он есть сейчас, то через какое-то время спрос начнет восстанавливаться и не будет той стагнации, которую мы наблюдаем уже два дня», — пояснила она.

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Если же рубль и дальше будет падать, то объемы бронирований снизятся как во внутреннем сегменте, так и в выездном. В выигрыше окажется лишь въездной туризм. Несмотря на довольно сложную внешнеполитическую ситуацию, это уже наблюдалось в 2014 и 2015 годах, когда была девальвация. Однако, уточнила Ломидзе, рост турпотока из-за рубежа произойдет не сразу, а ближе к осени или зиме.

«Во въездном сегменте путевки бронируются заранее. Тот, кто хотел посетить Россию , уже купил себе путевку. Сейчас прирост если и будет, то незначительный. Поток иностранных туристов может увеличиться позднее, осенью или зимой, если рубль девальвируется», — сказала она.

Внутренний рынок

Если же ситуация стабилизируется и рубль начнет укрепляться, то ситуация с бронированиями улучшится. Пока даже на внутреннем рынке наблюдается стагнация, хотя в сравнении с прошлым годом цены практически не изменились. В среднем подросли на 5-7%, что практически неощутимо для туристов.

Почему люди перестают покупать путевки? Потому что они не понимают, как дальше будут развиваться события. У любого туриста есть ощущение, что деньги могут пригодиться на что-то другое, что может вырасти инфляция. И пока нет ясности — бронировок не будет

— Майя Ломидзе.

При этом, подчеркнула эксперт, не стоит бояться снижения уровня качества услуг в отечественных пансионатах и отелях из-за того, что «туристы приедут, им некуда деваться». Качество отдыха — величина постоянная и не меняется из-за валютных колебаний. А вот его стоимость может подрасти. И хотя объективных предпосылок к этому пока не наблюдается, такой вариант развития событий вполне возможен.

«От того, что туристы и так приедут, качество услуг не меняется. Может измениться только стоимость отдыха. Это мы наблюдали в прошлом году, когда наши курорты были уверены, что отдыхающие приедут, и подняли цены. А туристы из-за этого не приехали, поскольку возник диссонанс между стоимостью и качеством отдыха», — сообщила Ломидзе.

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Снижение планки

Эксперт отметила, что если турист твердо намерен отдохнуть летом, то он все равно это сделает. Просто придется снизить планку, поскольку бюджет в пересчете на валюту уменьшится. Например, вместо Испании или Греции можно выбрать Турцию или Египет , а вместо пятизвездочного отеля — «четверку» или «тройку».

«Стагнация может продлиться несколько недель, однако, если у туриста есть твердое желание поехать на отдых, он снизит расходы на поездку. Но до этого доходит через какое время, когда ситуация окончательно проясняется и становится понятно, что, например, уже не будет укрепления рубля. То есть когда наступает какая-то ясность», — заключила Ломидзе.

Причина ослабления рубля

Кроме того, негативную роль сыграла новость о том, что с июля этого года Конгресс запретит американским гражданам проводить сделки с российскими гособлигациями. В этом случае держателям ценных бумаг придется продать уже имеющиеся у них активы. Эксперты не исключают, что этот шаг серьезно ударит по российской экономике и еще серьезнее ослабить отечественную валюту.