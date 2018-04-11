Ещё
В Адыгее взыскали более 2,7 млн рублей долгов по алиментам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Адыгее взыскали более 2,7 млн рублей долгов по алиментам 

АиФ Адыгея 55 минут назад
Фото: АиФ Адыгея
В марте управление ФССП России по Адыгее провело на территории всей республики информационную акцию «Алименты — родительский долг».
В итоге произведено 97 арестов имущества, 159 должников временно ограничены в праве на выезд за пределы страны, по 61 производству исполнительные документы о взыскании алиментов направлены по месту работы должников для удержания из заработной платы, 39 должников привлечены к административной ответственности согласно ст. 5.35.1 КоАП РФ, 19 должников привлечены к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ.
«И самое главное — в ходе проведённой акции нам удалось взыскать задолженность по алиментам в общей сумме 2 млн 742 тыс. рублей», — рассказал главный судебный пристав Адыгеи Дмитрий Лабазов.
АиФ Адыгея: последние новости
23-летний житель Адыгеи пропал без вести Глава Адыгеи встретился начальником Военной академии Генштаба ВС РФ Более 15 тонн томатов не пустили на Кубань
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»1174
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии416
Первые кадры с места крушения Ил-7675
Медведев анонсировал отставку правительства240
Обвал рубля оставил россиян без зарубежных туров183
Видео
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
00:35
Найдены тела 257 жертв крушения в Алжире
Происшествия
07:10
Медведев призвал создать новую систему госконтроля
Политика
01:01
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»
США В мире
04:55
Более тысячи пар поженятся в мае
Новости Москвы Общество
01:11
В обменниках начала заканчиваться валюта
Личный счет
00:28
Собянин обратился с призывом к москвичам
Новости Москвы
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение