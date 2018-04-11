В Адыгее взыскали более 2,7 млн рублей долгов по алиментам

В марте управление ФССП России по Адыгее провело на территории всей республики информационную акцию «Алименты — родительский долг».

В итоге произведено 97 арестов имущества, 159 должников временно ограничены в праве на выезд за пределы страны, по 61 производству исполнительные документы о взыскании алиментов направлены по месту работы должников для удержания из заработной платы, 39 должников привлечены к административной ответственности согласно ст. 5.35.1 КоАП РФ, 19 должников привлечены к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ.

«И самое главное — в ходе проведённой акции нам удалось взыскать задолженность по алиментам в общей сумме 2 млн 742 тыс. рублей», — рассказал главный судебный пристав Адыгеи Дмитрий Лабазов.