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Золото дешевеет после протокола мартовского заседания ФРС США 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Цена на золото снижается в четверг с максимальных отметок почти за два месяца после того, как данные протокола мартовского заседания ФРС США усилили ожидания более быстрого темпа повышения базовой ставки регулятором, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.00 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 7,2 доллара, или на 0,53% — до 1352,8 доллара за тройскую унцию, что является максимальным уровнем с 16 февраля. Стоимость майского фьючерса на серебро поднималась на 0,49% — до 16,57 доллара за унцию.
В среду вечером стало известно, что по итогам мартовского заседания ФРС США все участники комитета по открытым рынкам регулятора сошлись во мнении, что состояние американской экономики будет улучшаться и дальше. Кроме того, многие члены комитета выразили уверенность в том, что инфляция вернется к уровню в 2% в среднесрочной перспективе. Это способствует тому, что участники торгов ожидают более быстрых темпов повышения базовой ставки в стране, чем это было раньше. В марте регулятор повысил базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до 1,5-1,75% годовых.
В то же время снижение стоимости драгоценного металла ограничивает обострение напряженности вокруг Сирии. В понедельник президент США Дональд Трамп обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Он заявил, что Соединенные Штаты в ближайшее время предпримут ответные действия, не исключив военных мер. Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии до среды. В среду американский президент написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии.
"Хотя мы ожидаем сохранения высокой волатильности, цены на золото будут получать поддержку до тех пор, пока будет сохраняться риск военных мер со стороны США в Сирии", — приводит агентство Рейтер слова главы отдела торговли на азиатских биржах в Oanda Стивена Иннеса (Stephen Innes).
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