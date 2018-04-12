Рынок акций Индии закрылся ростом, Nifty 50 прибавил 0,40%

Investing.com — Фондовый рынок Индии завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов S&P BSE IT, S&P BSE Teck и S&P BSE Bankex.

На момент закрытия на фондовой бирже Индии Nifty 50 подорожал на 0,40%, достигнув месячного максимума, индекс BSE Sensex 30 вырос на 0,47%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Nifty 50 по итогам сегодняшних торгов были акции HCL Technologies (NS:HCLT), которые подорожали на 39,70 п. (4,10%), закрывшись на отметке в 1.010,05. Котировки Tata Consultancy Services (NS:TCS) выросли на 121,85 п. (4,04%), завершив торги на уровне 3.139,25. Бумаги Infosys (NS:INFY) выросли в цене на 39,80 п. (3,54%), закрывшись на отметке 1.162,60.

Лидерами падения стали акции Vedanta Ltd (NS:VDAN), цена которых упала на 7,10 п. (2,39%), завершив сессию на отметке 288,70. Акции Lupin (NS:LUPN) поднялись на 16,65 п. (2,11%), закрывшись на уровне 773,35, а Dr. Reddy’s Laboratories Ltd (NS:REDY) снизились в цене на 40,70 п. (1,94%) и завершили торги на отметке 2.060,50.

В лидерах роста среди компонентов индекса BSE Sensex 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Tata Consultancy Services (BO:TCS), которые подорожали на 4,04% до отметки 3.137,30, Infosys (BO:INFY), которые набрали 3,41%, закрывшись на уровне 1.162,25, а также акции Axis Bank (BO:AXBK), которые повысились на 1,63%, завершив сессию на отметке 548,30.

Лидерами падения стали акции Dr. Reddy’s Laboratories Ltd (BO:REDY), которые снизились в цене на 1,97%, закрывшись на отметке 2.058,80. Акции компании Tata Steel Ltd (BO:TISC) потеряли 1,51% и завершили сессию на уровне 598,55. Котировки State Bank of India (BO:SBI) снизились в цене на 1,17% до отметки 254,30.

На фондовой бирже Индии количество подешевевших бумаг (967) превысило количество закрывшихся в плюсе (623), а котировки 51 акций практически не изменились. На Бомбейской фондовой бирже бумаги 1495 компаний подешевели, 1107 выросли, a 143 остались на уровне предыдущего закрытия.

Индекс волатильности India VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на Nifty 50, упал на 1,09% до отметки 14.5600.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 0,84%, или 11,40, достигнув отметки $1.348,60 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае снизились на 0,19%, или 0,13, до $66,69 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подешевели на 0,33%, или 0,24, до отметки $71,82 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара USD/INR выросла на 0,23% до 65,345, а котировки EUR/INR упали на 0,15%, достигнув отметки 80,5960.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,30% до 89,49.