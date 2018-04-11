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Турция может снизить стоимость гражданства за покупку недвижимости
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Турция может снизить стоимость гражданства за покупку недвижимости 

Prian.ru 58 минут назад
Как пишет Al-Monitor, в 2017 году Турция предложила зарубежным инвесторам нововведение, по которому гражданство можно получить за инвестиции в экономику страны. Однако эти меры не принесли желаемого результата, что вызвало дискуссии по поводу снижения минимального порога капиталовложений. По информации Центробанка Турции, объем продаж недвижимости иностранцам в январе 2018 года составил $4,64 млрд Это всего на $750 млн превышает показатели января 2017-го, когда вступил в действие закон о предоставлении гражданства за инвестиции. Власти ожидали, что приток зарубежных вложений в квадратные метры превысит $10 млрд Уже в мае 2018 года в парламент поступят поправки к закону, которые предусматривают снижение порога вложений в недвижимость для получения паспорта до $300 000. Эксперты рынка уверены в том, что они будут одобрены.
В нашей базе — почти 4000 предложений по продаже жилья в Турции.
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