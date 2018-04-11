Рынок отреагировал на заявления Трампа

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США подняли в воздух самолет "судного дня"
США подняли в воздух самолет "судного дня"

Курс доллара превысил 65 рублей 

Газета.Ru 3 часа назад
Курс доллара на торгах превысил 65 рубля впервые с ноября 2016 года.
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, вырос на 2,43 руб., до 79,28 руб., курс доллара вырос на 1,69 руб., до 64,06 руб., следует из данных ЦБ.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла по сравнению с показателем на среду на 2,02 руб., составив 70,91 руб.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам по Сирии.
Как стало известно, из-за новых санкций США в отношении российских бизнесменов и компаний, миллиардеры России потеряли более $15 млрд за 9 апреля, с момента введения санкций потери составляют более $17 млрд
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