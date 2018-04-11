Скупать валюту или подождать: разбираемся с экспертами, стоит ли тюменцам менять рубли прямо сейчас

На этой неделе стоимость иностранной валюты резко взлетела. По данным Центробанка России на 11 апреля, сейчас за один доллар просят 66 рублей, а ещё в прошлую пятницу он стоил 58 рублей. Евро на данную минуту стоит 81 рубль вместо 71,3 рубля в конце прошлой неделе. Мы поговорили с финансовыми экспертами, чтобы найти ответ на волнующий многих тюменцев вопрос: «Менять рубли на доллары и евро сейчас или лучше не стоит?». А придерживаться этих рекомендаций или нет — решать вам.

Скупают ли тюменцы валюту

— Мы отмечаем некоторый повышенный интерес клиентов к валютным операциям. Однако рост спроса компенсируется ростом предложения. Ситуация устойчива, — рассказали нам в пресс-службе Западно-Сибирского отделения Сбербанка

В обменниках «Запсибкомбанка» на текущий момент наблюдается схожая ситуация.

— Объемы продаж иностранной валюты по сравнению с обычным спросом увеличились примерно на 15%. Обмен рублей на иностранную валюту (доллар США, евро, фунты) происходит как с целью инвестирования средств, так и с целью оплаты предполагаемых поездок за рубеж (в отпуск, на учебу и так далее). В банках условия для накопления сбережений в рублях становятся все более благоприятными, поэтому многие хранят накопления преимущественно в национальной валюте. Около 70% тюменцев предпочитают хранить сбережения в рублях, остальные 30%, соответственно, в иностранной валюте, — пояснила начальник валютного департамента ПАО «Запсибкомбанк» Татьяна Халилова.

По данным отдела дилинга «СКБ-банка», из-за резкого изменения курса валют особо переживать не стоит.

— Всплеск операций по покупке/продаже иностранной валюты у нас не зафиксирован. Валютный рынок — очень эффективная саморегулирующаяся система. При повышенной волатильности (изменчивости — Прим.ред.) курсов, как сейчас, банки увеличивает спрэд (разницу — Прим.ред.) между ценой покупки и продажи. И тем самым ограничивают круг потенциальных участников из числа физлиц. То есть у людей есть желание совершить валютообменную операцию, но нет устраивающего их курса, — объяснила специалист пресс-службы управления рекламы и маркетинга ПАО «СКБ-банк» Анастасия Дианова.

Будут ли расти доллар и евро

Что сейчас происходит на финансовом рынке и чего стоит ожидать в дальнейшем — объяснили в тюменском филиале компании ООО «Брокер Тюмень».

— Курсы доллара и евро продолжают расти, и решающую роль здесь играет обострение внешнеполитических отношений между Россией и странами Запада. Как вы знаете, это и высылка российских дипломатов, и введение новых санкций в отношении нашей страны. По данным на 11 апреля ситуация с курсом иностранных валют неутешительная: возможен дальнейший рост, — рассказала 72.ru генеральный директор ООО «Брокер Тюмень» Светлана Самойлова . — Физическим лицам советуем не спешить к банковским обменникам в расчете на лёгкую прибыль, так как банки включили свою маржу в котировку и предлагают населению валюту заведомо дороже, чем она торгуется на бирже. При острой необходимости обратитесь к брокерам, чтобы купить валюту по её рыночной стоимости.

Рассказала специалист и о возможном развитии событий в финансовой сфере с учётом происходящего на политической арене.

— В текущей ситуации пара доллар-рубль идёт к 67 рублям, а при эскалации (усилении — Прим.ред.) конфликта в Сирии может достигнуть 71-72 рублей. В случае, если американцы ничего не предпримут в Сирии, возможен уход назад в диапазон 57-60 рублей за доллар. При возникновении прямого конфликта между Россией и США ситуация будет полностью непредсказуемой, — прогнозирует Светлана Самойлова.

Предложила воздержаться от операций с обменом валют и доцент кафедры финансов, денежного обращения и кредита ТюмГУ Елена Тарханова.

— В условиях повышенной волантильности (изменчивости — Прим.ред.) на валютном рынке не стоит паниковать и совершать операции, связанные с покупкой иностранной валюты. Необходимо наблюдать за развитием ситуации и ждать, когда рынок отыграет негатив от введённых санкций, — рекомендовала эксперт.

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