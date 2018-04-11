Московский НПЗ обучит современным технологиям нефтепереработки 

Московский НПЗ запустил программу обучения специалистов для работы на строящейся комбинированной установке переработки нефти «Евро+», говорится в сообщении пресс-службы предприятия. «Современный комплекс „Евро+“ — это один из ключевых проектов второго этапа модернизации МНПЗ, которую с 2011 года ведет компания „Газпром нефть“. „Евро+“ позволит вывести из эксплуатации пять установок предыдущего поколения и увеличить выпуск топлива высокого экологического класса „Евро-5“. Инвестиции в проект составляют 98 миллиардов рублей. Завершение строительства комплекса запланировано на осень 2018 года», — отмечается в материале. Набор персонала на комплекс «Евро+» Московского нефтеперерабатывающего завода проводился на основе конкурса, который длился больше шести месяцев. Всего было рассмотрено свыше 1 тысячи резюме. Сейчас кандидаты проходят комплексную систему подготовки. Средний возраст будущих сотрудников составляет 29 лет. На первом этапе подготовки будущие работники изучили инструкции и принципы работы «Евро+». В рамках второго этапа пройдут занятия в Российском государственном университете нефти и газа имени И. М. Губкина и практические тренинги в учебном центре МНПЗ на компьютерных тренажерах — эмуляторах комплекса «Евро+». Завершится программа обучения стажировкой на НПЗ «Газпром нефти», а в финале состоится комплексный экзамен по всем направлениям. «В рамках модернизации на Московском НПЗ внедряют передовые технологии и самое современное оборудование. На новой установке мы приглашаем работать высококвалифицированных специалистов. Это и опытные работники нашего предприятия, которые хотят своего дальнейшего развития, и специалисты из других городов, и выпускники вузов, которые успешно завершили свое обучение в 2017-2018 году. Критерии отбора были четкие и ясные: наличие профильного образования, хороший балл по успеваемости, если мы говорим о вчерашних студентах», — сказал заместитель генерального директора по персоналу МНПЗ Денис Зыков. После ввода в эксплуатацию «Евро+» Московский НПЗ повысит объем и глубину нефтепереработки, увеличит выход светлых нефтепродуктов, улучшит показатели энергоэффективности. С пуском «Евро+» МНПЗ перейдет на увеличенный интервал между ремонтами, это значит, что предприятие в два раза реже будет останавливаться на регулярный планово-предупредительный ремонт, а стабильность топливного рынка столицы дополнительно возрастет. К реализации проектов модернизации МНПЗ активно привлекаются ведущие отечественные производители. Современное крупногабаритное оборудование доставляют в Москву из заводов Волгограда, Санкт-Петербурга, Тамбова, Волгодонска, Ливен, Петрозаводска и других городов России.