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Система Contact расширила географию переводов
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Система Contact расширила географию переводов 

Банки.ру 1 час назад
Отправить денежный перевод через онлайн-платформу Contact, а также из пунктов системы в России и странах ближнего зарубежья теперь можно на счета физических лиц, открытых в банках Австралии, Бангладеш, Египта, Кении, Индии, Пакистана, Шри-Ланки и Эфиопии, сообщили в пресс-службе сервиса.
«Переводы осуществляются в долларах США с последующей конвертации в национальные валюты страны-получателя. Курс конвертации доступен для отправителя в момент совершения перевода. Денежные переводы доступны к выплате в тот же день, если были отправлены до 15:00 локального времени страны назначения, либо на следующий день, если были отправлены после 15:00», — говорится в релизе.
Максимальные суммы перевода составляют от 2,3 тыс. до 7 тыс. долларов США в зависимости от страны.
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