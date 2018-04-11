Система Contact расширила географию переводов

Бангладеш, Египта, Шри-Ланки и Отправить денежный перевод через онлайн-платформу Contact, а также из пунктов системы в России и странах ближнего зарубежья теперь можно на счета физических лиц, открытых в банках Австралии Кении , Индии, Пакистана Эфиопии , сообщили в пресс-службе сервиса.

«Переводы осуществляются в долларах США с последующей конвертации в национальные валюты страны-получателя. Курс конвертации доступен для отправителя в момент совершения перевода. Денежные переводы доступны к выплате в тот же день, если были отправлены до 15:00 локального времени страны назначения, либо на следующий день, если были отправлены после 15:00», — говорится в релизе.

Максимальные суммы перевода составляют от 2,3 тыс. до 7 тыс. долларов США в зависимости от страны.