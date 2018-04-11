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МНПЗ запустил программу обучения специалистов для работы на комплексе «Евро+»
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МНПЗ запустил программу обучения специалистов для работы на комплексе «Евро+» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) запустил программу обучения специалистов для работы на комплексе «Евро+», сообщили в пресс-службе компании «Газпром нефть».
«Московский НПЗ запустил программу обучения для работы на строящейся комбинированной установке переработки нефти «Евро+». Набор персонала на комплекс «Евро+» Московского нефтеперерабатывающего завода проводился на основе конкурса, который длился больше шести месяцев. Всего было рассмотрено свыше тысячи резюме. Сейчас кандидаты проходят комплексную систему подготовки. Средний возраст будущих сотрудников — 29 лет», — говорится в сообщении.
Как уточняется, на первом этапе подготовки изучаются инструкции и принципы работы «Евро+». В рамках второго этапа пройдут занятия в Российском государственном университете нефти и газа имени И. Губкина и практические тренинги в учебном центре МНПЗ на компьютерных тренажерах — эмуляторах комплекса «Евро+». Завершится программа обучения стажировкой на НПЗ «Газпром нефти», а в финале состоится комплексный экзамен по всем направлениям.
«В рамках модернизации на Московском НПЗ внедряют передовые технологии и самое современное оборудование. На новой установке мы приглашаем работать высококвалифицированных специалистов. Это и опытные работники нашего предприятия, которые хотят своего дальнейшего развития, и специалисты из других городов, и выпускники вузов, которые успешно завершили свое обучение в 2017-2018 гг. Критерии отбора были четкие и ясные: наличие профильного образования, хороший балл по успеваемости, если мы говорим о вчерашних студентах», — цитирует пресс-служба заместителя генерального директора по персоналу Московского НПЗ Дениса Зыкова.
Современный комплекс «Евро+» является одним из ключевых проектов второго этапа модернизации МНПЗ, которую с 2011 г. ведет компания «Газпром нефть». «Евро+» позволит вывести из эксплуатации пять установок предыдущего поколения и увеличить выпуск топлива высокого экологического класса Евро-5. Инвестиции в проект составляют 98 млрд руб. Завершение строительства комплекса запланировано на осень 2018 г.
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