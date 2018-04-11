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Столичные обменники начали испытывать дефицит иностранной валюты
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Столичные обменники начали испытывать дефицит иностранной валюты 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Спрос на нее повысился из-за очередного обвала российской валюты.
В столичных обменных пунктах настоящий ажиотаж. Это связано с очередным обвалом российской валюты, из-за которого повысился спрос на иностранную валюту. Об этом сообщает Business.FM.
Отмечается, что некоторые обменные пункты уже столкнулись с дефицитом — не удается заказать крупные суммы.
Ранее в среду, 11 апреля, в ходе торгов курс евро впервые за два года превысил 80 рублей. Такие показатели в последний раз были зафиксированы в марте 2016 года. А 10 апреля, курс доллара впервые с декабря 2016 года достиг отметки в 63 рубля.
Российская валюта продолжает свое ощутимое падение на фоне бегства инвесторов из рублевых активов из-за обострения геополитических рисков. Выводы сделаны согласно данным Московской биржи.
Накануне российская валюта достаточно сильно обвалилась. Это связано с введением США новых антироссийских санкций. От ограничительных мер пострадали в том числе более двух десятков высокопоставленных чиновников и бизнесменов, а также связанные с ними компании.
ЭКСПЕРТ
Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента компании «Альпари»:
— Обвалов рубля и паники на валютной бирже не было, пожалуй, с февраля 2016 года. Однако резкие скачки доллара и евро вверх по отношению к рублю имели место и после февраля 2016 года, в частности, осенью 2016 года и весной 2017 года (далее..)
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