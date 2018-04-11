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Елена Батурина избавилась от убыточного отеля за 45 миллионов евро
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Елена Батурина избавилась от убыточного отеля за 45 миллионов евро 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Жена бывшего мэра Москвы Елена Батурина за 45 миллионов евро продала убыточный пятизвездный отель и гольф-клуб, расположенные в горах Австрии, сообщает Tiroler Tageszeitung.
Новым владельцем стал австрийский инвестор, который не планирует самостоятельно заниматься отелем, а ищет крупного международного оператора.
Елена Батурина, возглавившая в 2017 году список богатейших женщин России https, приобрела Grand Tirolia 11 лет назад, еще до окончания его строительства. За прошедшее с момента покупки время Батурина инвестировала в отель и гольф-клуб около 100 миллионов евро, но это не принесло заметного экономического успеха.
Издание отмечает, что слухи о возможной продаже ходили с момента, когда стало известно, что убыток гольф-клуб за 2016 год составил 2,3 миллиона евро. При этом сумма долга отеля превысила десять миллионов евро.
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