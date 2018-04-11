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Теперь можно купить известные швейцарские часы за криптовалюту
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Теперь можно купить известные швейцарские часы за криптовалюту 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Швейцарский производитель часов класса люкс Manufacture Contemporaine du Temps (MCT) объявил о запуске криптовалютных платежей для работы с покупателями. Известный швейцарский бренд теперь экономит время своих клиентов не только благодаря онлайн-продажам. Сегодня оплатить свой заказ любой пользователь сайта MCT может также криптовалютой. Для того чтобы оформить покупку легендарных часов в биткойнах, достаточно всего несколько кликов. При этом компания предлагает экспресс-доставку по всему миру. MCT выпускает всего 100-150 экземпляров своих изделий в год, которые распространяются ограниченными партиями в бутики 40 стран мира. В компании говорят, что она первой среди ведущих мировых производителей часов начала официально принимать Bitcoin и Bitcoin Cash за оплату своей продукции. Помогать MCT работать с владельцами цифровых валют будет крупнейший криптовалютный платежный сервис Bitpay.
Читайте о том, как как крупнейшие мировые компании взаимодействуют с блокчейном.
текст: Антон Кузнецов, фото: MCT
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