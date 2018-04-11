«Не стоит ждать массового суицида среди гендиректоров»: как предприниматели отреагировали на падение курса рубля

1. Падение курса не всегда плохо отражается на бизнесе

Мария Бокова , исполнительный директор клубного коворкинга Cabinet Lounge

Я регулярно слежу за курсом, хотя последний скачок заметила не сразу. Конечно, падение может привести в кризису, а он отражается на любом бизнесе. Не всегда, кстати, отрицательно. Например, во время последнего кризиса все больше компаний стали рассматривать коворкинги вместо аренды офиса. Ведь это экономия ресурсов:

Ты арендуешь то количество рабочих мест, которое необходимо сегодня (если штат сократился или вырос, просто арендуешь меньше/больше мест)

Не переплачиваешь за неиспользуемые квадратные метры

Не держишь в штате IT-специалиста, секретаря, офис-менеджера и уборщицу

Избегаешь ежемесячных трат на офисные расходники (бумага, канцелярия вода в кулере, чай/кофе и так далее)

Также кризисы приводят к тому, что зарубежные компании, например, закрывают представительства, и клиенты уходят. Но мы верим в лучшее и надеемся, что в этот раз до таких крайностей не дойдет. Сейчас мы пока следим за ситуацией. В целом рынок у нас очень молодой, и делать какие-то прогнозы, основываясь на прошлом опыте, нам сложно. Думаю, пока рано что-либо предпринимать, но мы держим руку на пульсе.

2. Цены на некоторые товары придется скорректировать

Александр Галичкин, совладелец сети гриль-баров МЕЕТ МЕАТ Безусловно, я слежу за курсом. И как бизнесмен, и как потребитель. Ведь скоро сезон отпусков:) Мы надеемся, что это падение не сильно отразится на нашем бизнесе! Но все же на некоторые товары цены, к сожалению, скорректируются. Если и будем экономить, то только не на качестве. Мы допускаем снижение уровня покупательской способности, поэтому обратим внимание на ценообразование. Возможно придется добавить в меню более дешевые альтернативные позиции

3. Падение курса повлияет на стоимость нашего сервиса

Лориана Сардар, сооснователь каршеринга BelkaCar Мы следим за курсом валют, потому что в перспективе он всегда коррелируется со стоимостью автомобиля, а также влияет на цену запасных частей и, как следствие, на стоимость ремонта и страховки. На стоимости самой машины скачки всегда отражаются с задержкой в несколько месяцев.

То, что мы можем фиксировать на определенный срок — мы фиксируем, но все равно через какое-то время цена на авто пересматривается. С этим ничего не поделать. Хорошо, что по большей части мы не используем импортное оборудование — только компонентную базу, западного софта у нас тоже нет.

Какое-то время мы сможем сохранить прежнюю стоимость для пользователя за счет снижения собственной маржинальности. Но, к сожалению, такие изменения в итоге все равно повлияют на стоимость сервиса для конечного пользователя.

4. Мы окажемся в выигрыше

Я слежу за курсом ни больше и ни меньше, чем остальные. Хотя у нас и открыто по компании в США России , но в последнее время мы куда чаще посматриваем coinbase, так как часть активов у нас в крипте. Мне кажется, что падение курса отразится на нас исключительно в позитивном ключе. NativeOS сейчас работает исключительно на американском рынке, а Chernika уже начала работу с клиентами из США, то есть мы как раз в выигрыше при таком размене.

Я думаю, что для многих компаний, которые базируются в России, а работают с иностранными рынками, эта ситуация является скорее положительной. И в наиболее прогрессивных и технологических организациях не стоит ждать массового суицида среди гендиректоров.

Буду ли я что-то менять в своем бизнесе? Ну, если только увеличивать вариативность рекламных инструментов Chernika для продвижения на Западе. Все уже дошло до абсурдного: мы ни разу не использовали даже рекламу в Facebook, а нас уже рекомендуют клиентам из Майами , Лондона и Сан-Франциско . Поэтому, наверное, поскорее выкатим наш обновленный сайт. Что касается нашего стартапа, то масштабирование на российский рынок мы в ближайшее время и не планировали. Хотя бы даже на уровне вопроса: масштабирование на рынок рекламы в РФ? Хаха. Это оксюморон:)

5. Сэкономить на падении рубля не получится

Максим Древаль, основатель и CEO L2P Limited

Я очень внимательно слежу за курсом рубля! В первую очередь потому, что у меня сохраняются рублевые расходы, а активы далеко не всегда привязаны к рублю. Также, пока я оставался налоговым резидентом России, всегда мог возникнуть риск валютной переоценки при расчете доходов от ценных бумаг.

К счастью на моем текущем бизнесе это практически никак не отразится. L2P — международная компания, все доходы и инвестиции — в валюте. Расходы, правда, также все привязаны к доллару и евро, поэтому сэкономить на падении рубля тоже не получится.

В связи с этим, кстати, единственные, кто заметит разницу, — это фрилансеры из России, их доходы в рублевом эквиваленте вырастут. Зато раньше, когда у меня был классический российский стартап с расходами и доходами в рублях, а инвестициями — в долларах, падение курса сказывалось позитивно. Оно не влияло на операционные показатели (так как все операции проходили в одной валюте), но увеличивало инвестиции в рублевом эквиваленте. И, наоборот, рост рубля мог изрядно съедать инвестиции. Что мы уже изменили в своем бизнесе:

Для меньшей волатильности мы выбрали основной валютой USD Для большей операционной стабильности мы структурировали все расходы в основной валюте доходов — USD Мы можем себе такое позволить, потому что мы международный стартап, и Россия занимает совсем небольшую долю нашего рынка.

6. Нам придется работать еще больше

Евгения Лампадова, эксперт университета онлайн-профессий «Нетология» и основатель коммуникационного агентства «ЛАМПА»

Сейчас, конечно, модно следить за курсом биткоина, но мы следим по старинке и за курсом иностранных валют, потому что часть наших клиентов — иностранцы. С точки зрения иностранного заказчика, заинтересованного в российском рынке, падение курса, с одной стороны, наоборот, хорошо. Банально он может вложить меньше, ориентируясь на те же KPI. С другой стороны, заинтересованность иностранных компаний в российском рынке падает с каждым витком санкций и антисанкций.

Если же говорить о российских заказчиках, падение рубля может негативно сказаться на их бизнесах. При этом интерес к маркетинговым и PR-активностям в такие периоды у российского бизнеса не снижается. Меняется, скорее, запрос на формат и продолжительность — больше точечных активностей за короткий промежуток времени.

Что мы будем менять в своем бизнесе? Например, оплату по сделкам, заключаемым с иностранными заказчиками, будем переводить в рубли. Наши постоянные ежемесячные рублевые расходы до конца года зафиксированы, здесь можно выдохнуть. И традиционно — придется еще больше работать, других вариантов у нас просто нет.

7. Здравоохранение невосприимчиво к колебаниям курса

Станислав Сажин, CEO «Доктор на работе»

Я не уделяю отслеживанию курса рубля отдельное время, несколько раз в день его вижу в разных источниках. Здравоохранение относится к отраслям, которые невосприимчивы к колебаниям курсов валют, так как расходы на здоровье стоят в самом начале списка потребностей человека. Поэтому я не ожидаю проблем для нашей компании. Мы храним часть своих денег в валюте исторически. Часть того, что зарабатываем в рублях, конвертируем в валюту.

8. Падение курса хорошо отразится на IT-бизнесе

Мне кажется, что сегодня любой бизнесмен следит за курсом валют, так или иначе это касается всех. Огромное количество российских бизнесов связаны с импортом/экспортом, у многих есть зарубежные партнеры, многие бизнесы имеют представительства в других странах.

На IT-бизнесе изменение курса отразится значимо, причем в лучшую сторону. Дело в том, что вся разработка IT-решений у нас сконцентрирована в России, а продаем мы их в том числе и в другие страны. А значит, мы будем тратить меньше.

Вообще, мне кажется, наша страна при должной проработке законодательства и фиксации правил игры должна была бы стать новой Кремниевой Долиной: у нас одни из лучших разработчиков в мире, а затраты на разработку, сконцентрированную в России, будут значительно ниже, чем затраты в сопоставимых по квалификации персонала странах. Но, к сожалению, кроме обычной конкуренции, существуют как объективные причины сложности ведения бизнеса, так и субъективные — вроде этих мифов о «русских хакерах», которые, конечно, сдерживают развитие.

9. Доля наших рублевых продаж в отчете по МСФО уменьшится

Ашот Оганесян, основатель DeviceLock

Наша компания экспортирует готовое программное обеспечение для предотвращения утечек данных. Продаем наш DeviceLock DLP в более чем 90 странах мира. За курсом рубля следим, так как большая часть наших продаж идет в иностранной валюте (доллары, евро, фунты и йены). На нашем бизнесе это незначительное падение курса не отразится существенно. Разумеется, большинство затрат у нас в рублях, а при сохранении объема валютной выручки на прежнем уровне — ее рублевый эквивалент немного увеличится, что позитивно скажется в целом на бизнесе.

Из негативных последствий я вижу только уменьшение доли рублевых продаж в нашей отчетности по МСФО, которую мы делаем в долларах США.

Будем ли мы что-то менять в бизнесе? Ничего специально мы, конечно, делать не будем. Мы все уже давно поменяли — изначально выстроили стратегию развития компании так, чтобы она не была завязана ни на один локальный рынок. Мы в этом отношении полностью диверсифицированы.