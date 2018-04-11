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Цена квадратного метра на вторичке снизилась на 1,4%
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Цена квадратного метра на вторичке снизилась на 1,4% 

Вести.Ru 38 минут назад
Фото: Вести.Ru
Интересными данными поделились эксперты компании «НДВ-Супермаркет недвижимости», По их информации, стоимость квадратного метра по итогам первого квартала 2018 года снизилась на 1,4%. Показатель составил 183,1 тыс. руб. за кв м, что сопоставимо с результатом за третий квартал 2017 года.
Надо заметить, что с начала 2017 года средняя стоимость квадратного метра варьируется в диапазоне от 183,1 до 187,6 тыс. рублей — самое высокое значение за этот период было зафиксировано во втором квартале 2017 года.
Средняя цена квадратного метра в панельных домах составила 160,5 тыс. рублей, в монолитных — 221, 1 тыс. рублей.
А вот объем предложения относительно предыдущего квартала снизился на 4,7%. Динамика спроса сменилась на положительную — показатель вырос на целых 9,8%.
Если рассматривать ситуацию по округам, то в тройке лидеров, по данным 1 квартала 2018 года, по-прежнему ЮВАО, ВАО и ЮАО.
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