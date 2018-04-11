Экономист: В кризис россияне всегда наступают на рублевые грабли

Исследование холдинга «Ромир» показало, что к началу 2018 года россияне по-прежнему хотят хранить свои сбережения в рублях, в виде наличности и банковских вкладов, а не в валюте и акциях.

Член экспертного совета « Деловой России », член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский в эфире НСН обвинил телевизионную пропаганду в экономическую пассивность и обнищание российского населения. По его словам, именно из-за призывов с телеэкрана россияне не успевают перевести национальную валюту в более надежные доллары и евро.

«Это бег по заколдованному кругу с социальными граблями. Как показывает практика, включать голову и мыслить критически подавляющее большинство россиян все-таки не хочет. Поэтому становятся традиционно жертвами этой массированной пропаганды и промывке мозгов по федеральным телеканалам. Когда из каждого утюга — что в 1998 году, что в 2008 году, что в 2014 году, что сейчас — кричат, что девальвации не будет, что Россия тихая гавань, а рубль это валюта-убежище, нам ничего не страшно и мы сильны как никогда. Безусловно, это имеет воздействие на психику и сознание людей, поэтому к каждому валютному кризису, к каждой панике мы подходим в одном и том же состоянии, когда 95% населения хранят свои и без того мизерные сбережения в национальной валюте», — объяснил экономист.

Экономист назвал пиром во время чумы прогноз ЦБ по достижению профицита бюджета Эксперт обратил внимание на то, что реальные сбережения есть всего у 10% россиян, у остальных 80-90% либо нет сбережений вообще, либо они «откровенно копеечные». Такие показатели вхождения в кризис, как низкая доля сбережений, это показатель нежелания населения проанализировать опыт последних лет. Такое отношение приводит к обесцениванию сбережений населения, падению покупательской способности и к огромному количеству других негативных явлений.

«Никто же не мешает проанализировать ретроспективно прошлый опыт, посмотреть, где был рубль в 1991 году, где он оказался в 1998 году или ту же ситуацию в 2009 и 2014 годах. За последние 27 лет пресловутых рыночных реформ у нас случилось 4 мощных финансовых кризиса, в итоге которых рубль суммарно упал более чем в 100 тысяч раз. Вся история России показывает, что рубль это крайне слабая, волатильная, критически зависимая от динамики цен на нефть валюта, которая не имеет никакого мощного фундамента. При первом же финансовом шоке, кризисе во вне или внутри страны происходит девальвация», — рассказал собеседник НСН.

Экономист: Доллар поднимется до 75-80 рублей Экономист объяснил, что, по сути, девальвация это объявление скрытого дефолта. То есть признание недееспособности власти, а также неадекватности, неэффективности и банкротства проводимой макроэкономической и социально-экономической политики.

«То, что сейчас только 5% населения имеют валютные накопления, меня не удивляет. Средства массовой пропаганды делают все возможное, чтобы большинство населения критически не мыслило и всегда входило в кризис с рублями в руках. Как показывает вся новейшая история России, если есть задача скопить сбережения на черный день, а горизонт движения больше 3-5 лет, то, безусловно, именно американский доллар, на худой конец евро это лучшая валюта для сбережений», — резюмировал эксперт.