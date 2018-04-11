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В Barclays сравнили биткоин с инфекциями
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В Barclays сравнили биткоин с инфекциями 

Inc. 1 час назад
Фото: Inc.
Фото: Unsplash
Аналитики финансового конгломерата Barclays сравнили биткоин с инфекционными заболеваниями. По их мнению, на инфекцию похожа модель ценообразования криптовалюты, пишет агентство Bloomberg.
Эксперты Barclays разделили участников криптовалютного рынка на три категории: инфицированные, восприимчивые к инфекции, а также те, у кого есть иммунитет. По мнению группы аналитиков, которую возглавил Джозеф Эбейт, по мере увеличения стоимости биткоина «инфекция» распространяется с помощью сарафанного радио.
Barclays
аналитики
«По мере того, как количество владельцев активов увеличивается, падает доля потенциальных хозяев — людей, которые могут стать новыми покупателями, а доля людей, готовых стать потенциальными продавцами, увеличивается. В конечном итоге, это приводит к выравниванию цен и неуклонно приводит к тому, что цены начинают падать, так как случайные шоки увеличивают соотношение продавцов к покупателям».
На фоне снижения цен возникает спекулятивное давление, которое поддерживает продажи и экспоненциальное снижение цены. Похожая динамика возникает при распространении инфекционных заболеваний, когда достигается порог коллективного иммунитета —точки, при которой достаточное количество людей перестает воспринимать инфекцию. После этого повторных всплесков не происходит.
В конце марта курс биткоина опустился ниже $7 тыс. По состоянию на 12.03 по московскому времени курс биткоина увеличивался на 0,48% — до $6,86 тыс. Рыночная капитализация криптовалюты превышала $116 млрд
В середине декабря курс криптовалюты биткоин достиг значения в $19,5 тыс. Однако затем криптовалюта начала дешеветь, и уже к началу февраля стоимость биткоина упала ниже $8 тысяч.
В марте финансовый директор Visa Васант Прахбу назвал биткоин «пузырем» для мошенников и грязных политиков, в надежность которого верят лишь неопытные инвесторы.
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Из-за падения курса криптовалюты майнинг биткоина стал невыгодным. К такому выводу пришли аналитики компании Fundstrat. По прогнозам экспертов, майнеры прекратят добывать криптовалюту, если ее курс опустится до $3 тыс. или $4 тыс.
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