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Исследование: спекулятивный интерес к криптовалютам достиг пика
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Исследование: спекулятивный интерес к криптовалютам достиг пика 

Банки.ру 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Спекулятивный интерес к криптовалютам, таким как биткоин, достиг пика, сообщается в новом исследовании Equity Gilt Barclays 2018, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.
«В отличие от прошлых пиков цен на биткоин, данные опроса показывают, что спекулятивный «пузырь» криптовых валют, возможно, достиг своего пика», — сообщает Barclays.
Банк прогнозирует, что любой долгосрочный спрос на биткоин и его аналоги будет идти из секторов с низким уровнем доверия. В своем докладе Barclays также сравнил криптотермины с распространением инфекционного заболевания, где часть инвесторов уже «заражена», остальные входят в группу «уязвимых», а у некоторых есть стойкий иммунитет.
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«Мы разработали теоретическую модель по ценам на активы с пулом спекулятивных инвесторов и сравнили ее с фактическим поведением биткоинов на рынке, чтобы понять будущую динамику. Модель имеет четкие параллели с моделями распространения инфекционного заболевания в эпидемиологии», — говорится в докладе.
Цена биткоина сократилась почти вдвое за первые четыре месяца 2018 года, и она вряд ли превысит свой рекордный максимум в почти 20 тыс. долларов США, установленный в декабре 2017-го, считает британский Barclays.
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