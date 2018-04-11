Официальный курс евро вырос более чем на 2 рубля

ЦБ повысил официальный курс евро до 79,28 рубля

Банк России повысил официальный курс доллара расчетами на завтра на 1,69 рубля. — до 64,06 руб., свидетельствуют данные ЦБ.

Курс евро повышен на 2,43 рубля — до 79,28 руб.

В ходе биржевых торгов 11 апреля курс евро превысил 80 рублей а курс доллара — 64 рубля. Максимальное значение для пары EUR/RUB составило 80,14 рубля, для пары USD/RUB — 64,76 рубля.