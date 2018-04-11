Официальный курс евро вырос более чем на 2 рубля

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ЦБ повысил официальный курс евро до 79,28 рубля 

Rambler News Service 33 минуты назад
Фото: ТАСС
Банк России повысил официальный курс доллара расчетами на завтра на 1,69 рубля. — до 64,06 руб., свидетельствуют данные ЦБ.
Курс евро повышен на 2,43 рубля — до 79,28 руб.
6 апреля США ввели новые санкции против российских бизнесменов и компаний. Под ограничения попали 24 физлица и 14 юрлиц. Под санкции попали в том числе бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Виктор Вексельберг, а также компании En+ Group, группа ГАЗ, «Базовый элемент», «Рособоронэкспорт», UC Rusal, группа «Ренова».
В ходе биржевых торгов 11 апреля курс евро превысил 80 рублей а курс доллара — 64 рубля. Максимальное значение для пары EUR/RUB составило 80,14 рубля, для пары USD/RUB — 64,76 рубля.
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