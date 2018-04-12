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Акция «Тотальный диктант» пройдет в районе Лефортово
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Акция «Тотальный диктант» пройдет в районе Лефортово 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Одной из площадок акции «Тотальный диктант» в этом году вновь стала библиотека № 122 имени А. С. Грина в районе Лефортово.
Читать текст автора бестселлера «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной в библиотеке имени А. С. Грина будет актриса театра «Современник» Мария Аниканова.
— «Тотальный диктант» — ежегодная акция по проверке грамотности для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса, — отметили в библиотеке № 122. — Она показывает, что быть грамотным важно для каждого; что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединяет всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.
Акция пройдет 14 апреля в 14.00. Желающих проверить свою грамотность в библиотеке имени А. С. Грина ждут по адресу: улица Волочаевская, дом 14А. Для участия необходима регистрация на официальном сайте акции.
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