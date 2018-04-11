Авиабилеты подорожали из-за роста курса доллара и евро

МОСКВА , 11 апр — РИА Новости . Стоимость авиабилетов увеличилась после повышения внутреннего валютного курса Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), сообщает профессиональный туристический портал «Турдом».

В ночь с 10 на 11 апреля IATA изменила внутренний курс с 71 до 72 рублей (+1,4%) за 1 евро и с 57,5 до 59 рублей (+2,6%) за 1 доллар США. Это привело к росту цен на авиаперевозку.

По оценкам компании Biletix, заметнее всего подорожали билеты из Москвы в Барселону и Тель-Авив с вылетами после 20 мая — на 6 и 5,8% соответственно.

В пределах 1–2% — увеличилась цена на перелет из российской столицы в такие города, как Тиват Прага , Мюнхен, Ларнака , Ираклион, Бургас Рим . Особняком пока стоят билеты в Париж. Вопреки общей тенденции их стоимость, напротив, снизилась на 5,6%.