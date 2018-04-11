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Авиабилеты подорожали из-за роста курса доллара и евро
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Авиабилеты подорожали из-за роста курса доллара и евро 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Стоимость авиабилетов увеличилась после повышения внутреннего валютного курса Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), сообщает профессиональный туристический портал «Турдом».
В ночь с 10 на 11 апреля IATA изменила внутренний курс с 71 до 72 рублей (+1,4%) за 1 евро и с 57,5 до 59 рублей (+2,6%) за 1 доллар США. Это привело к росту цен на авиаперевозку.
По оценкам компании Biletix, заметнее всего подорожали билеты из Москвы в Барселону и Тель-Авив с вылетами после 20 мая — на 6 и 5,8% соответственно.
В пределах 1–2% — увеличилась цена на перелет из российской столицы в такие города, как Тиват, Прага, Мюнхен, Ларнака, Ираклион, Бургас и Рим. Особняком пока стоят билеты в Париж. Вопреки общей тенденции их стоимость, напротив, снизилась на 5,6%.
На внутренних направлениях чек тоже растет. В частности, билеты в Симферополь, по данным Aviasales, подорожали с вылетами как из Москвы (+2,01%), так и из Санкт-Петербурга (+5,30%).
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