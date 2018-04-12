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Курс рубля возобновил снижение на открытии торгов
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Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода

Курс рубля возобновил снижение на открытии торгов 

Банки.ру 42 минуты назад
Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в четверг прибавил 41 копейку по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 63 рубля, курс евро повысился на 36 копеек, до 77,82 рубля, следует из данных на сайте биржи.
Российская валюта остается в фарватере геополитических рисков, отмечают эксперты. Перспективы рубля на сегодняшний день определяются исходом конфликта России и США, продолжает Сергей Королев из «Церих Кэпитал Менеджмент».
«Дональд Трамп в среду уже писал об «умных» ракетах и угрозах в сторону Сирии. Если дела будут развиваться в этом ключе, то USD/RUB может дойти до 75 уже в апреле. Связано это исключительно с геополитикой и паническими настроениями инвесторов, и когда волатильность на рынках снизится, мы увидим укрепление рубля к доллару на уровень 61», — комментирует эксперт.
Продуктовый виджет
Если конфликт не будет эскалироваться, это произойдет достаточно быстро, уверен он. «Покупать доллар на текущих уровнях — все равно что бежать за тронувшимся поездом, иными словами, шанс успеть запрыгнуть в последний вагон и получить прибыль от валютных операций невелики», — предупреждает Королев.
Курс рубля продолжит меняться вслед за геополитическими новостями, согласен аналитик ГК Forex Club Иван Марчена. «Игроки рынка продолжат смотреть за геополитическими новостями. На этом фоне пара USD/RUB проторгуется диапазоне 61,5—63,6 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в диапазоне 76,1—78,8 рубля», — полагает аналитик.
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