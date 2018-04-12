Курс рубля возобновил снижение на открытии торгов

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в четверг прибавил 41 копейку по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 63 рубля, курс евро повысился на 36 копеек, до 77,82 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Дональд Трамп в среду уже писал об «умных» ракетах и угрозах в сторону Сирии . Если дела будут развиваться в этом ключе, то USD/RUB может дойти до 75 уже в апреле. Связано это исключительно с геополитикой и паническими настроениями инвесторов, и когда волатильность на рынках снизится, мы увидим укрепление рубля к доллару на уровень 61», — комментирует эксперт.

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Если конфликт не будет эскалироваться, это произойдет достаточно быстро, уверен он. «Покупать доллар на текущих уровнях — все равно что бежать за тронувшимся поездом, иными словами, шанс успеть запрыгнуть в последний вагон и получить прибыль от валютных операций невелики», — предупреждает Королев.