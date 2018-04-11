Рубль отдувается за всех, — Роман Блинов, эксперт компании «Международный финансовый центр»

Рубль уже достиг минимумов конца ноября 2016 года в паре с долларом и обновляет 2-летние минимумы против евро. Нерезиденты продолжают сбрасывать «россиянина», попавшего под каток санкций и очередного обострения отношений Москвы с Западом в целом.

Тем временем на фондовом рынке РФ ситуация стабилизировалась. Подешевевшие бумаги снова пользуются спросом, продолжая отходить от панических распродаж, накрывших площадки в понедельник. Рубль же реагирует на все происходящее гораздо болезненнее, приняв основной удар на себя. Продавцами движут опасения по поводу дальнейшего ухудшения отношений России с Америкой, которая может ограничить инвестиции в российский госдолг.

Масштабы потрясения выглядят слишком большими, чтобы можно было говорить о скором восстановлении рубля. И текущая зловещая обстановка, нагнетаемая ситуацией вокруг Сирии , явно не способствует спаду напряжения.

В условиях создавшейся неопределенности спекулянты скорее продолжат игру на понижение, чем примутся покупать нашу валюту, хотя текущие уровни выглядят весьма привлекательно для открытия длинных позиций. Это произойдет только после того, как на рынке пройдут эмоции, и рубль свыкнется с новой реальностью, где шансов на потепление отношений с Западом становится все меньше.