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Все футболисты сборной Южной Кореи получили бонусы за выход на ЧМ-2018
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Все футболисты сборной Южной Кореи получили бонусы за выход на ЧМ-2018 

Газета.Ru 25 минут назад
Фото: Газета.Ru
Игроки сборной Южной Кореи получили от Футбольной ассоциации выплаты в размере 2,24 млн долларов в качестве бонусов за выход на чемпионат мира 2018 года. Об этом сообщает Yonhap.
Отмечается, что вознаграждение имеют право получить все игроки, хотя бы раз вызывавшиеся во время отборочного турнира.
Футбольные власти разделили игроков национальной команды на четыре группы в в зависимости от их вклада в успехи команды. Лидеры получили около 75 тысяч долларов. Игроки второй группы -около 56 тысяч, третьей — 40 около 37, а четвертой — около 28.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Кореи в квартете F встретится со Швецией в Нижнем Новгороде 18 июня, Мексикой в Ростове-на-Дону 23 июня и Германией в Казани 27 июня.
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