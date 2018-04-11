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Игроки сборной Кореи получили за выход на ЧМ-2018 от 28 до 75 тысяч долларов
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Игроки сборной Кореи получили за выход на ЧМ-2018 от 28 до 75 тысяч долларов 

Спорт-Экспресс 48 минут назад
Футбольная ассоциация Кореи выплатила игрокам сборной страны 2,4 милллиарда вон (2,24 миллиона долларов) в качестве бонусов за выход на чемпионат мира-2018, сообщает Yonhap. На получение вознаграждения имеют право все игроки, хотя бы раз вызывавшиеся во время отборочного турнира.
Отмечается, что футбольные власти Кореи разделили игроков сборной на четыре группы в зависимости от их вклада в успехи команды. Лидеры команды получили по 80 миллионов вон (около 75 тысяч долларов). Игроки второй группы — 60 миллионов вон (около 56 тысяч долларов), третьей — 40 миллионов вон (около 37 тысяч долларов), четвертой — 30 миллионов вон (около 28 тысяч долларов).
Сборная Кореи на ЧМ-2018 сыграет в группе F, где поочередно встретится с Швецией (Нижний Новгород, 18 июня), Мексикой (Ростов-на-Дону, 23 июня) и Германией (Казань, 27 июня).
Турнир пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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