Игроки сборной Кореи получили за выход на ЧМ-2018 от 28 до 75 тысяч долларов

Футбольная ассоциация Кореи выплатила игрокам сборной страны 2,4 милллиарда вон (2,24 миллиона долларов) в качестве бонусов за выход на чемпионат мира-2018, сообщает Yonhap. На получение вознаграждения имеют право все игроки, хотя бы раз вызывавшиеся во время отборочного турнира.

Отмечается, что футбольные власти Кореи разделили игроков сборной на четыре группы в зависимости от их вклада в успехи команды. Лидеры команды получили по 80 миллионов вон (около 75 тысяч долларов). Игроки второй группы — 60 миллионов вон (около 56 тысяч долларов), третьей — 40 миллионов вон (около 37 тысяч долларов), четвертой — 30 миллионов вон (около 28 тысяч долларов).

Сборная Кореи на ЧМ-2018 сыграет в группе F, где поочередно встретится с Швецией (Нижний Новгород, 18 июня), Мексикой (Ростов-на-Дону, 23 июня) и Германией Казань , 27 июня).