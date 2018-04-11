Советник главы Ростуризма оценил спрос на путёвки в связи с падением курса рубля

Советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин рассказал в беседе с RT о влиянии падения курса рубля на выездной турпоток.

«Сейчас рано делать прогнозы, более того, начиная с декабря, были крайне активные продажи туров на лето по акциям раннего бронирования, когда скидки достигали 20-30%. Многие туристы заняли выжидательную позицию. В любом случае идёт существенная коррекция на 12% вверх, и на международных путешествиях, где перерасчёт происходит, исходя из доллара и евро, это может впоследствии сказаться», — отметил Горин.

По его словам, возможный выбор туристов в пользу отечественных курортов напрямую не связан с падением рубля.

«Процесс перераспределения туристических потоков происходит последние 3-4 года. Международные курорты достойно конкурируют с российскими. Прямой связи здесь как таковой нет, есть доступные путешествия на частных туристических рейсах, как зарубежные, так и по России », — заключил Горин.

Греция, Кипр и Испания. При этом он отметил, что в топе стран, куда отправятся россияне на майские праздники находятся Россия, Турция

11 апреля, по данным Московской биржи, курс евро в ходе торгов превысил 80 рублей впервые с марта 2016 года. Курс доллара поднялся выше 64 рублей впервые с апреля 2016 года.