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Советник главы Ростуризма оценил спрос на путевки на фоне падением курса рубля
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Советник главы Ростуризма оценил спрос на путевки на фоне падением курса рубля 

Газета.Ru 38 минут назад
Фото: Москва24
Советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин рассказал о влиянии падения курса рубля на выездной турпоток, сообщает RT.
11 апреля курс доллара на торгах превысил 65 рубля впервые с ноября 2016 года.
По словам Горина, рано делать прогнозы, так как с декабря были крайне активные продажи туров на лето по акциям раннего бронирования.
"Многие туристы заняли выжидательную позицию. В любом случае идёт существенная коррекция на 12% вверх, и на международных путешествиях, где перерасчёт происходит, исходя из доллара и евро, это может впоследствии сказаться", — отметил Горин.
По его словам, возможный выбор туристов в пользу отечественных курортов напрямую не связан с падением рубля.
"Процесс перераспределения туристических потоков происходит последние 3—4 года. Международные курорты достойно конкурируют с российскими. Прямой связи здесь как таковой нет, есть доступные путешествия на частных туристических рейсах как зарубежные, так и по России", — сказал он.
По его словам, среди стран, куда на майские праздники отправятся россияне, находятся Россия, Турция, Греция, Кипр и Испания.
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