Советник главы Ростуризма оценил спрос на путевки на фоне падением курса рубля

Советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин рассказал о влиянии падения курса рубля на выездной турпоток, сообщает RT.

11 апреля курс доллара на торгах превысил 65 рубля впервые с ноября 2016 года.

По словам Горина, рано делать прогнозы, так как с декабря были крайне активные продажи туров на лето по акциям раннего бронирования.

"Многие туристы заняли выжидательную позицию. В любом случае идёт существенная коррекция на 12% вверх, и на международных путешествиях, где перерасчёт происходит, исходя из доллара и евро, это может впоследствии сказаться", — отметил Горин.

По его словам, возможный выбор туристов в пользу отечественных курортов напрямую не связан с падением рубля.

"Процесс перераспределения туристических потоков происходит последние 3—4 года. Международные курорты достойно конкурируют с российскими. Прямой связи здесь как таковой нет, есть доступные путешествия на частных туристических рейсах как зарубежные, так и по России ", — сказал он.