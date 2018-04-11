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Петербургский Социальный Коммерческий Банк снизил доходность депозитов для юрлиц
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Петербургский Социальный Коммерческий Банк снизил доходность депозитов для юрлиц 

Банки.ру 50 минут назад
Петербургский Социальный Коммерческий Банк снизил процентные ставки по депозитам для юридических лиц.
Так, доходность депозита «Классический» в рублях снижена на 0,5 процентного пункта. Теперь размещение средств на срок от 31 дня до одного года доступно по ставкам 4,75—6% годовых. Минимальная сумма депозита — 100 тыс. рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно.
Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения вклада «Классический — ВИП» (от 10 млн рублей на год) теперь составляет 5% (минус 0,5 п.п.). Выплата процентов осуществляется в конце срока.
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Пополнение и частичное снятие средств по двум вышеуказанным депозитам не предусмотрены. Возможно досрочное расторжение договора.
По депозиту «Накопительный — Люкс» ставки снижены также на 0,5 п.п., они составляют сейчас 3,5—5,5% годовых. Срок размещения депозита — от 180 дней до двух лет. Минимальная сумма — 400 тыс. рублей. Допускаются пополнение и частичное снятие средств. Проценты начисляются ежемесячно и по желанию вкладчика выплачиваются либо капитализируются.
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