В России стартовала акция «День заботы за день работы»

Сегодня, 11 апреля, стартовала Всероссийская благотворительная акция «День заботы за день работы». Россияне на сайте деньзаботы.рф обменивают стоимость часов своей работы на оплату больничных нянь, которые ухаживают за оставшимися без заботы родителей, детьми. Сделать пожертвование может любой неравнодушный человек — вне зависимости от города проживания.

Барнаул, Екатеринбург, Красноярск, Калининград, Уфа. Отметим, что в акции участвуют жители девяти регионов: Новосибирск Томск , Нижний Новгород, Оренбург

Все собранные средства пойдут на оплату труда нянь для «больничных детей». Это малыши из Дома ребенка младше пяти лет, которые лежат в больнице без взрослых. Некоторые остаются в палатах месяцами.

Час работы няни стоит 140 рублей. Цель акции — собрать за один день 8 164 800 рублей: ровно столько нужно на один год, чтобы рядом с тысячами детей были добрые няни. Деньги нужны не только на зарплаты, но и обучение и тщательный отбор специалистов.

«День заботы» специально придуман таким, чтобы в нем было максимально легко участвовать. Не нужно тратить много времени или ресурсов. В обычный рабочий день любой может пожертвовать стоимость одного или нескольких часов на благотворительность. Мне очень приятно, что в этом году акция так расширилась и к нам присоединились другие регионы. Я верю, что вместе у нас получится собрать нужную сумму и подарить малышам в больницах 9 регионов заботу профессиональных нянь», — отметила директор фонда «Солнечный город» Марина Аксенова

Отметим, что акция была придумана три года назад в Новосибирске.